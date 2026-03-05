L'aggiornamento a 60 fps di Assassin's Creed Unity per PS5 e Xbox è disponibile

È disponibile da oggi l'aggiornamento di Assassin's Creed Unity che porta il gioco Ubisoft a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S, rendendo ancora più spettacolare la grafica di un capitolo che sul piano artistico e architettonico teme tuttora ben pochi confronti.

Scaricabile gratuitamente dai possessori del gioco su PS4 e Xbox One, l'update non è che l'ultimo di una serie di interventi che la casa francese ha effettuato sui propri titoli di precedente generazione, al fine di renderli fruibili al meglio sulle attuali ammiraglie di Sony e Microsoft.

Nel caso di Unity l'aggiornamento risulta decisamente gradito, visto che aggiunge un'importante componente di fluidità all'interno delle affascinanti meccaniche esplorative e al parkour applicati a una ambientazione ricca di fascino.

La Parigi ai tempi della rivoluzione francese si pone infatti senza alcun dubbio come uno degli scenari più belli che si siano visti nella serie Ubisoft, grazie anche alle tecnologie relativamente avanzate utilizzate per ricreare la città.