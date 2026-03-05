L'aggiornamento a 60 fps di Assassin's Creed Unity per PS5 e Xbox è disponibile

È disponibile da oggi l'aggiornamento di Assassin's Creed Unity che porta il gioco Ubisoft a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S, rendendo ancora più spettacolare la grafica di un capitolo che sul piano artistico e architettonico teme tuttora ben pochi confronti.
Scaricabile gratuitamente dai possessori del gioco su PS4 e Xbox One, l'update non è che l'ultimo di una serie di interventi che la casa francese ha effettuato sui propri titoli di precedente generazione, al fine di renderli fruibili al meglio sulle attuali ammiraglie di Sony e Microsoft.
Nel caso di Unity l'aggiornamento risulta decisamente gradito, visto che aggiunge un'importante componente di fluidità all'interno delle affascinanti meccaniche esplorative e al parkour applicati a una ambientazione ricca di fascino.
La Parigi ai tempi della rivoluzione francese si pone infatti senza alcun dubbio come uno degli scenari più belli che si siano visti nella serie Ubisoft, grazie anche alle tecnologie relativamente avanzate utilizzate per ricreare la città.
Un capitolo sottovalutato?
L'annuncio della patch con i 60 fps per Assassin's Creed Unity ha riacceso doverosamente i riflettori su di un capitolo della saga che è stato un po' sottovalutato ai tempi del lancio per il suo approccio tradizionale e la mancanza di alcune delle innovazioni viste in precedenza.
Sul piano puramente visivo, tuttavia, Unity offre ancora oggi uno spettacolo straordinario, fatto non solo di architetture ed edifici estremamente suggestivi, ma anche di strade letteramente zeppe di passanti, che restituiscono la sensazione di un luogo effettivamente vivo e in fermento.
Chi desidera recuperare Assassin's Creed Unity su PlayStation Store può approfittare di una promozione che consente di acquistare il gioco per soli 4,49€ anziché 29,99€. Il titolo è inoltre presente nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium e su Xbox Game Pass.