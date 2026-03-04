Assassin's Creed Unity riceverà domani una patch per PS5 e Xbox Series X|S con upgrade a 60 fps

Nell'aggiornamento generale riguardante la serie, Ubisoft ha anche annunciato l'arrivo di una patch per Assassin's Creed Unity su PS5 e Xbox Series X|S, che migliorerà diversi aspetti del gioco e lo porterà a 60 fps, il tutto in arrivo veramente tra pochissimo: l'aggiornamento è infatti previsto per domani, 5 marzo.

In effetti, è da un po' di tempo che si parla della possibilità che Assassin's Creed Unity possa essere il prossimo gioco Ubisoft a ricevere una patch per i 60 fps, e la questione è stata infine confermata con la comunicazione di Ubisoft di oggi riguardante l'intera serie Fanta-storica.

L'update per il gioco, che porterà vari miglioramenti tecnici, è previsto arrivare nella giornata di domani, 5 marzo, in attesa di ulteriori dettagli sull'orario preciso dell'aggiornamento in questione.