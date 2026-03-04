0

Assassin's Creed Unity riceverà domani una patch per PS5 e Xbox Series X|S con upgrade a 60 fps

Tra le novità sulla serie, Ubisoft ha annunciato anche il prossimo arrivo di una patch per Assassin's Creed Unity su PS5 e Xbox Series X|S che porterà anche il gioco a 60 fps.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/03/2026
Un'immagine di Assassin's Creed Unity
Assassin's Creed Unity
Assassin's Creed Unity
Nell'aggiornamento generale riguardante la serie, Ubisoft ha anche annunciato l'arrivo di una patch per Assassin's Creed Unity su PS5 e Xbox Series X|S, che migliorerà diversi aspetti del gioco e lo porterà a 60 fps, il tutto in arrivo veramente tra pochissimo: l'aggiornamento è infatti previsto per domani, 5 marzo.

In effetti, è da un po' di tempo che si parla della possibilità che Assassin's Creed Unity possa essere il prossimo gioco Ubisoft a ricevere una patch per i 60 fps, e la questione è stata infine confermata con la comunicazione di Ubisoft di oggi riguardante l'intera serie Fanta-storica.

L'update per il gioco, che porterà vari miglioramenti tecnici, è previsto arrivare nella giornata di domani, 5 marzo, in attesa di ulteriori dettagli sull'orario preciso dell'aggiornamento in questione.

Ancora molto bello da vedere

Si tratta di un gioco risalente ormai a 12 anni fa, dunque piuttosto "vecchio" rispetto ai vari capitoli usciti successivamente, ma è ancora uno dei titoli più ambiziosi della serie, nonché dotato di un'ambientazione davvero unica.

Lanciato all'inizio della generazione PS4 e Xbox One, era un titolo tecnicamente molto avanzato, forse anche troppo rispetto agli hardware dell'epoca, che non sono mai riusciti a farlo funzionare a dovere a causa delle sue caratteristiche.

La riproduzione della Parigi rivoluzionaria, infatti, prevedeva una notevole quantità di PNG sullo schermo in quasi ogni momento, cosa che comportava frequenti problemi di stabilità e fluidità del gameplay.

La patch in arrivo domani punta proprio a risolvere questi problemi: si tratta di un adattamento tecnico che sfrutta la potenza degli hardware di PS5 e Xbox Series X|S per migliorare le performance e portarle a 60 fps.

Nonostante si tratti di un titolo del 2014, Assassin's Creed Unity risulta ancora veramente notevole sul fronte grafico, e con le performance portate a 60 frame al secondo dovrebbe non sfigurare affatto anche nel panorama videoludico attuale.

Il gioco potrà peraltro essere giocato gratuitamente su Xbox attraverso l'iniziativa Free Play Days dal 2 al 6 aprile, dando modo di vedere come funziona con il nuovo update applicato.

Nella stessa occasione, Ubisoft ha confermato in via ufficiale il remake Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

