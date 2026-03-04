Assassin's Creed Unity riceverà domani una patch per PS5 e Xbox Series X|S con upgrade a 60 fps

Nell'aggiornamento generale riguardante la serie, Ubisoft ha anche annunciato l'arrivo di una patch per Assassin's Creed Unity su PS5 e Xbox Series X|S, che migliorerà diversi aspetti del gioco e lo porterà a 60 fps, il tutto in arrivo veramente tra pochissimo: l'aggiornamento è infatti previsto per domani, 5 marzo.
In effetti, è da un po' di tempo che si parla della possibilità che Assassin's Creed Unity possa essere il prossimo gioco Ubisoft a ricevere una patch per i 60 fps, e la questione è stata infine confermata con la comunicazione di Ubisoft di oggi riguardante l'intera serie Fanta-storica.
L'update per il gioco, che porterà vari miglioramenti tecnici, è previsto arrivare nella giornata di domani, 5 marzo, in attesa di ulteriori dettagli sull'orario preciso dell'aggiornamento in questione.
Ancora molto bello da vedere
Si tratta di un gioco risalente ormai a 12 anni fa, dunque piuttosto "vecchio" rispetto ai vari capitoli usciti successivamente, ma è ancora uno dei titoli più ambiziosi della serie, nonché dotato di un'ambientazione davvero unica.
Lanciato all'inizio della generazione PS4 e Xbox One, era un titolo tecnicamente molto avanzato, forse anche troppo rispetto agli hardware dell'epoca, che non sono mai riusciti a farlo funzionare a dovere a causa delle sue caratteristiche.
La riproduzione della Parigi rivoluzionaria, infatti, prevedeva una notevole quantità di PNG sullo schermo in quasi ogni momento, cosa che comportava frequenti problemi di stabilità e fluidità del gameplay.
La patch in arrivo domani punta proprio a risolvere questi problemi: si tratta di un adattamento tecnico che sfrutta la potenza degli hardware di PS5 e Xbox Series X|S per migliorare le performance e portarle a 60 fps.
Nonostante si tratti di un titolo del 2014, Assassin's Creed Unity risulta ancora veramente notevole sul fronte grafico, e con le performance portate a 60 frame al secondo dovrebbe non sfigurare affatto anche nel panorama videoludico attuale.
Il gioco potrà peraltro essere giocato gratuitamente su Xbox attraverso l'iniziativa Free Play Days dal 2 al 6 aprile, dando modo di vedere come funziona con il nuovo update applicato.
Nella stessa occasione, Ubisoft ha confermato in via ufficiale il remake Assassin's Creed: Black Flag Resynced.