Xiaomi accelera sui chip proprietari: XRING O2 in arrivo entro il 2026 per sfidare Qualcomm e MediaTek

Il primo modello della serie, XRING O1, è stato presentato lo scorso maggio ed è realizzato con il processo produttivo a 3 nanometri di seconda generazione di TSMC , lo stesso utilizzato anche da Apple per i propri chip.

Dopo il debutto del primo processore sviluppato internamente, l'azienda cinese punta a consolidare un percorso che ricorda da vicino quello intrapreso da Google con la linea Tensor: un chip proprietario aggiornato ogni anno per integrare sempre più strettamente hardware e software.

Xiaomi è pronta a rafforzare la propria strategia sui semiconduttori con il lancio del nuovo chip XRING O2, atteso quasi certamente entro la fine del 2026 secondo indiscrezioni del leaker Digital Chat Station .

Le anticipazioni sul XRING 02 di Xiaomi

Il fondatore Lei Jun aveva chiarito che la prima generazione non mirava a conquistare grandi volumi di vendita, ma a validare la tecnologia di base dopo tre o quattro anni di ricerca e sviluppo. I preordini, infatti, erano stati volutamente limitati, segnando un debutto prudente ma tecnicamente convincente.

Secondo le anticipazioni, anche XRING O2 continuerà a essere prodotto a 3nm da TSMC. Non sono ancora noti dettagli su miglioramenti architetturali o incrementi prestazionali, ma la direzione è evidente: espandere progressivamente l'adozione dei chip proprietari su smartphone, tablet, wearable e altri dispositivi connessi all'ecosistema Xiaomi.