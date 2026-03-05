MotoGP 26 è stato annunciato con trailer e data di uscita ufficiale

Milestone ha annunciato MotoGP 26, il nuovo episodio della sua serie su licenza ufficiale, con uno spettacolare trailer che rivela la data di uscita del gioco su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, fissata al prossimo 29 aprile.

Forte dell'intero roster dei piloti e dei circuiti della stagione 2026 di MotoGP, Moto2 e Moto3, nonché di un nuovo sistema di valutazioni dinamiche che tiene conto del tempo sul giro, del ritmo, dei testa a testa e dell'affidabilità, MotoGP 26 punta a trasformare ogni singola gara in un'esperienza unica.

Il modello di guida, ulteriormente rifinito, consente di controllare il peso e i movimento della moto, restituendo sensazioni dettagliate e reazioni più rapide in pista, andando ad arricchire un impianto simulativo già decisamente rigoroso.

La modalità Carriera è stata completamente rinnovata, con l'introduzione di un paddock 3D dove il giocatore può vivere la vita fuori pista attraverso conferenze stampa del giovedì e l'interazione con un manager personale, essenziale per gestire contratti e decisioni strategiche.