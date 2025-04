MotoGP 25: Milestone trova la quadra, la recensione

Non manca qualche sbavatura, in particolare nello sterzo, la cui responsività risulta meno immediata rispetto all'anno scorso, ma il pacchetto completo offerto quest'anno dalla casa milanese è quasi una promessa mantenuta , tanto verso i fan storici della serie quanto verso i nuovi arrivati, che mai hanno avuto a disposizione un prodotto così completo.

Milestone , poi, è riuscita a fare tutto questo mantenendo le solide fondamenta in termini di fisica e immersività raggiunti con l'edizione del 2024. Su tutto, si nota soprattutto il passo avanti fatto in termini di intelligenza artificiale dei rivali e degli altri piloti che, anche a livelli di difficoltà bassi e con parecchi aiuti attivi, tengono alta la pressione.

MotoGP 25 ha fatto esattamente quello che gli avevamo chiesto quando abbiamo recensito il suo capitolo precedente: ha sistemato l'AI degli avversari, ha aggiustato la sua racing line e ha creato un modo per i nuovi giocatori di divertirsi con le moto più performanti del pianeta senza doversi cimentare per forza con il comparto simulativo del gioco.

Si può passare dal giocare con due pulsanti all'avere sotto controllo tutte le componenti della moto, e non potremmo esserne più felici. A tutte le difficoltà gli avversari non restano mai indietro e, anche in testa al Gran Premio, sono sempre a uno o due errori di distanza, regalando quella sensazione di alta tensione che tanto appassiona gli amanti della MotoGP.

Vogliamo chiamare questo approccio "realismo facile" perché l'esperienza mantiene i suoi connotati di sport motoristico complesso, ma l'utente che ha solo mezz'oretta la sera per giocare potrà godersela a pieno senza passare ore ai test o nelle qualifiche per raffinare la moto. Sotto queste due lenti si snodano i consueti livelli di difficoltà, personalizzabili grazie agli aiuti neurali.

Una carriera all’insegna della scelta

Il risultato delle migliorie alle fondamenta del gioco è una modalità carriera mai così divertente come in MotoGP 25. All'inizio è possibile intraprendere uno di tre percorsi scegliendo il giusto rivale: sfidando un determinato pilota (che cambia in base alla scuderia di partenza) è possibile ottenere più punti per concentrarsi sullo sviluppo della moto; sfidandone un altro potrete coltivare più in fretta il sistema di relazioni sociali per entrare nelle grazie di un team; scegliendo come nemesi un altro ancora, infine, potrete "semplicemente" concentrarvi sul migliorare le vostre abilità.

Dopo ogni weekend potrete scegliere in che direzione far andare lo sviluppo della vostra moto parlando con gli ingegneri della vostra scuderia

È cambiato molto anche il sistema di debriefing post weekend, che chiede a chi gioca di scegliere dove concentrare gli sviluppi futuri. Questa, come tutte le altre interazioni sociali del gioco, purtroppo, ci risulta un po' fotocopiata di gara in gara. Più varietà e scelta sarebbero state gradite.

Il social network resta un punto debole della serie Milestone: fin troppo superficiale, non aggiunge granché valore all'esperienza né i testi sono particolarmente coinvolgenti o interessanti. Si tratta di una macchia in una modalità carriera che, grazie alle molte aggiunte, si presenta in forma smagliante in quest'edizione 2025.

Il tempo in sella a minibike, flat track e superato non è male, ma spesso non restituisce i brividi del resto del gioco

A livello contenutistico, infine, l'aggiunta principale sono le esperienze di Race Off su minibike, flat track e supermoto. La logica dietro l'inserimento di queste sessioni di allenamento con moto diverse rispetto a quelle da Gran Premio deriva dal fatto che i piloti hanno bisogno di allenamento costante e non possono farlo sulle due ruote ufficiali, per questo scelgono altri tipi di moto su cui fare pratica.

Nel complesso l'esperienza funziona e fornisce uno svago a tratti piacevole, sebbene svolga un ruolo forse troppo importante nella modalità carriera per quanto riguarda il sistema di relazioni. Non solo influisce sulla forma fisica del personaggio di chi gioca, ma serve ad alzare non di poco le possibilità di ottenere il contratto che si vuole raggiungere. Chi vuole l'esperienza più completa apprezzerà questa sua sfaccettatura, ma alla lunga potrebbe annoiarsi chi preferisce restare in sella alle MotoGP protagoniste del gioco.