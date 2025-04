Il nuovo trailer di MotoGP 25 illustra le caratteristiche del gioco

Gli sviluppatori hanno lavorato in maniera particolare al sound design, registrando dal vivo il rombo delle moto in collaborazione con i team ufficiali al fine di creare un tappeto sonoro ricco e dinamico, capace di restituire ogni sfumatura del motore.

Una struttura davvero ricca

In uscita il 30 aprile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, MotoGP 25 potrà contare su di una modalità carriera evoluta, che conferisce ampia libertà d'azione al giocatore e gli consente di disegnare il proprio percorso senza limitazioni, confrontandosi con tutti gli aspetti di questa esperienza.

Torna inoltre la modalità Race Off, con tre discipline pensate per allenare il controllo, la precisione e l'istinto. In parallelo, il gioco introduce un modello di difficoltà adattiva e il supporto a due stili di guida che possano migliorare l'accessibilità per i meno esperti.