Nothing conferma che non lancerà nessun flagship nel 2026: rimandato il Phone 4, focus sulla serie 4a

"Non lanceremo un nuovo flagship ogni anno solo per farlo," ha spiegato Pei. "Vogliamo che ogni aggiornamento sia significativo. Solo perché il resto dell'industria segue un certo ritmo non significa che lo faremo anche noi."

Nothing non lancerà un nuovo flagship nel 2026: il CEO Carl Pei ha confermato in un video sul canale YouTube del brand che il tanto atteso Nothing Phone 4 non sarà rilasciato quest'anno . Al contrario, il Phone 3, lanciato nel 2025, rimarrà il modello di punta dell'azienda per tutto il 2026.

Nothing si concentrerà sul Phone 4a

Nonostante l'assenza di un nuovo flagship, Nothing non rimarrà ferma: la compagnia ha anticipato il lancio della serie Phone 4A, pensata per il segmento midrange ma con caratteristiche che si avvicinano a un'esperienza da flagship. Pei ha parlato di un'evoluzione completa rispetto al modello precedente, con miglioramenti significativi nel display, nella fotocamera e nelle prestazioni complessive.

L'obiettivo è colmare il divario tra la serie 4A e la fascia premium, offrendo un'esperienza più completa rispetto ai modelli 3A. Il CEO ha fornito pochi dettagli tecnici, ma ha anticipato che i nuovi dispositivi della serie 4A utilizzeranno materiali premium e sperimenteranno nuove soluzioni estetiche, soprattutto in termini di colori audaci. Questo indica la volontà di Nothing di distinguersi nel mercato, combinando design innovativo e funzionalità avanzate anche nella fascia media.