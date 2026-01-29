Il case NZXT H6 Flow RGB è in sconto su Amazon al minimo storico e in due colorazioni

Su Amazon è disponibile il case NZXT H6 Flow RGB a 109,90 € rispetto al prezzo consigliato di 144,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 24%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni dall'uscita, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del case NZXT

Questo case è compatibile con schede ATX, micro-ATX e mini-ITX. I pannelli in vetro lungo il perimetro permettono di mostrare i componenti chiave, mentre il design compatto a doppia camera migliora le prestazioni termiche e crea un'estetica pulita. Sono incluse tre ventole RGB da 120 mm preinstallate, con un'angolazione ideale in grado di contribuire positivamente a un raffreddamento ottimale (oltre ad avere un'illuminazione RGB).

Il case NZXT

I pannelli superiore e laterale sono dotati di uno schema di perforazione ottimizzato per il flusso d'aria, migliorando sia le prestazioni complessive che il filtraggio della polvere. Infine, il sistema di gestione dei cavi è altamente intuitivo, quindi l'assemblaggio è piuttosto semplice.