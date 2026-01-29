Il gameplay di Nioh 3 è stato mostrato in un video con i primi 37 minuti di gioco

IGN ha pubblicato un video con i primi 37 minuti di gameplay di Nioh 3, il nuovo capitolo della serie soulslike sviluppata da Team Ninja e in arrivo su PC e PS5 fra pochi giorni, per la precisione il 6 febbraio.
Le fasi iniziali del filmato introducono l'ambientazione del Giappone feudale e l'epoca in cui si svolgono gli eventi del gioco, dopodiché si passa all'editor per la creazione del personaggio, che a quanto pare ha un'identità precisa ma può cambiare aspetto e genere a seconda delle nostre preferenze.
A questo punto si passa all'immancabile tutorial, tramite cui vengono insegnate le meccaniche di base per quanto concerne i controlli e il sistema di combattimento, che tuttavia verrà inevitabilmente approfondito più avanti viste le sue tante sfaccettature.
Arriva infine la svolta narrativa, quando i contrasti per la successione spingono un membro della nostra famiglia a richiamare un esercito di Yokai per prendere con la forza il controllo del territorio, massacrando gli innocenti abitanti del villaggio.
Doppio colpo
Nioh 3 è disponibile con una demo che consentirà poi di spostare i salvataggi nel gioco completo, così da non perdere nulla della propria progressione in vista di una campagna che si preannuncia particolarmente corposa, duratura e impegnativa, come ormai da tradizione per la serie prodotta da Koei Tecmo.
Tornando al video di gameplay, con l'arrivo degli Yokai il nostro personaggio si cimenta con spettacolari combattimenti che fanno emergere anche uno dei tratti caratteristici di questo nuovo episodio, ovverosia la possibilità di passare dallo stile samurai allo stile ninja in qualsiasi momento.