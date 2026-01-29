Il gameplay di Nioh 3 è stato mostrato in un video con i primi 37 minuti di gioco

IGN ha pubblicato un video con i primi 37 minuti di gameplay di Nioh 3, il nuovo capitolo della serie soulslike sviluppata da Team Ninja e in arrivo su PC e PS5 fra pochi giorni, per la precisione il 6 febbraio.

Le fasi iniziali del filmato introducono l'ambientazione del Giappone feudale e l'epoca in cui si svolgono gli eventi del gioco, dopodiché si passa all'editor per la creazione del personaggio, che a quanto pare ha un'identità precisa ma può cambiare aspetto e genere a seconda delle nostre preferenze.

A questo punto si passa all'immancabile tutorial, tramite cui vengono insegnate le meccaniche di base per quanto concerne i controlli e il sistema di combattimento, che tuttavia verrà inevitabilmente approfondito più avanti viste le sue tante sfaccettature.

Arriva infine la svolta narrativa, quando i contrasti per la successione spingono un membro della nostra famiglia a richiamare un esercito di Yokai per prendere con la forza il controllo del territorio, massacrando gli innocenti abitanti del villaggio.