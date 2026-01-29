Gli occhiali AR di Samsung con IA multimodale arriveranno quest'anno

Durante la call con gli investitori sui risultati finanziari del quarto trimestre 2025, Samsung ha confermato che i suoi nuovi occhiali AR arriveranno entro la fine dell'anno. L'obiettivo è quello di offrire "esperienze multimodali di intelligenza artificiale ricche e coinvolgenti" attraverso diversi fattori di forma. Tra questi rientrano proprio gli occhiali AR di nuova generazione.

I nuovi occhiali smart di Samsung

Lo scorso novembre abbiamo scoperto che Samsung stava progettando nuovi occhiali XR. Le indiscrezioni successive hanno rivelato che l'azienda sta sviluppando due versioni: una identificata come SM-O200P, l'altra come SM-O200J. Al momento non sappiamo quali siano le reali differenze tra i due prodotti; potrebbero essere semplici varianti regionali o modelli con hardware completamente diverso. Per avere un'idea più chiara di questo prodotto, gli occhiali AR permettono di visualizzare informazioni oppure oggetti virtuali integrati nell'ambiente circostante.

Gli occhiali Samsung

Gli occhiali XR, invece, sono più avanzati e combinano AR, VR e MR (realtà mista), permettendo non solo di vedere elementi digitali nel mondo reale, ma anche di farli interagire con l'ambiente circostante. Tra le possibili funzionalità ci sono l'uso di assistenti IA, partecipare a riunioni virtuali o integrare funzioni di intelligenza artificiale multimodale per riconoscere oggetti e gesti in tempo reale. Ovviamente, resterà da vedere quali tecnologie Samsung sceglierà di integrare nei suoi occhiali.