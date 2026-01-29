La descrizione di Highguard su Steam è stata modificata in maniera "sospetta"

A quanto pare la descrizione di Highguard su Steam è stata modificata dagli sviluppatori: rispetto ai giorni scorsi sono stati eliminati tutti i riferimenti a Titanfall e Apex Legends, e i motivi dietro questa operazione possono solo essere immaginati.

Se infatti inizialmente il testo recitava "Dai creatori di Titanfall e Apex Legends", proseguendo poi con una breve sinossi del gioco, ora si legge semplicemente "Highguard è un raid shooter PvP in cui i giocatori si cimenteranno in combattimenti, cavalcate e raid nei panni dei Guardiani, pistoleri arcani mandati a lottare per il controllo di un continente mitico."

Come sappiamo, in Wildlight Entertainment sono presenti alcuni sviluppatori che hanno lavorato appunto a serie come Titanfall e Apex Legends, ma è possibile che la prima versione della descrizione lasciasse intendere ruoli più centrali ("dai creatori di...") rispetto a quelli effettivamente ricoperti.

Immaginiamo tuttavia che non sia stato questo il problema, visto che diciture del genere si vedono spesso: molto più probabile è che l'associazione fra Highguard e quei giochi non fosse più "desiderabile", specie da parte di Respawn Entertainment, visto l'attuale andamento dello sparatutto fantasy.