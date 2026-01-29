La descrizione di Highguard su Steam è stata modificata in maniera "sospetta"

A quanto pare la descrizione di Highguard su Steam è stata modificata dagli sviluppatori: rispetto ai giorni scorsi sono stati eliminati tutti i riferimenti a Titanfall e Apex Legends, e i motivi dietro questa operazione possono solo essere immaginati.
Se infatti inizialmente il testo recitava "Dai creatori di Titanfall e Apex Legends", proseguendo poi con una breve sinossi del gioco, ora si legge semplicemente "Highguard è un raid shooter PvP in cui i giocatori si cimenteranno in combattimenti, cavalcate e raid nei panni dei Guardiani, pistoleri arcani mandati a lottare per il controllo di un continente mitico."
Come sappiamo, in Wildlight Entertainment sono presenti alcuni sviluppatori che hanno lavorato appunto a serie come Titanfall e Apex Legends, ma è possibile che la prima versione della descrizione lasciasse intendere ruoli più centrali ("dai creatori di...") rispetto a quelli effettivamente ricoperti.
Immaginiamo tuttavia che non sia stato questo il problema, visto che diciture del genere si vedono spesso: molto più probabile è che l'associazione fra Highguard e quei giochi non fosse più "desiderabile", specie da parte di Respawn Entertainment, visto l'attuale andamento dello sparatutto fantasy.
Una situazione bizzarra
Come ricorderete, Highguard è stato l'ultimo annuncio mostrato ai The Game Awards e pare che il team non abbia pagato per quella promozione, con Geoff Keighley che anzi "ci ha messo la faccia" anche in concomitanza con il lancio.
Sembra però che la fiducia riposta nel progetto non fosse pienamente giustificata, viste le tantissime recensioni negative su Steam e numeri piuttosto distanti da quelli che gli autori speravano di totalizzare.