L'ESRB svela che Resident Evil Requiem avrà microtransazioni ed è sconsigliato ai deboli di stomaco

Come prevedibile, il gioco ha ottenuto la classificazione M, quindi consigliato a un pubblico adulto dai 17 anni in su, a causa della presenza di "sangue e smembramenti, violenza intensa, linguaggio forte ". Nulla di sorprendente per un Resident Evil.

Tra massacri e microtransazioni

A leggere la descrizione dell'ESRB viene da sconsigliare il titolo a un pubblico particolarmente impressionabile. Infatti, si parla di utilizzare armi come delle motoseghe per "smembrare e decapitare i nemici". Inoltre "mostri e zombie lasciano grandi macchie di sangue e parti del corpo negli ambienti", in alcune aree sono presenti "cadaveri con interiora e viscere esposte". Vengono menzionati anche esempi di "corpi triturati da un tritacarne", persone "impalate da una motosega", evitando di entrare più nello specifico per non rovinarvi la sorpresa.

L'ESRB segnala inoltre la presenza di acquisti in‑game. Non vengono forniti ulteriori dettagli, ma è plausibile che si tratti di microtransazioni simili a quelle già viste nei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 4 e altri giochi di Capcom: contenuti opzionali come lo sblocco anticipato di ricompense per il completamento del gioco, mappe per individuare tesori e collezionabili e altri elementi paragonabili a "trucchi a pagamento". Per informazioni più precise sarà necessario attendere il debutto del gioco, previsto per il 27 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.