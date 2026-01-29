WWE 2K26 è stato classificato dall'ESRB, che sembra confermare l’assenza delle versioni PS4 e Xbox One

L'ESRB, l'ente di classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti e in Canada, ha aggiunto al proprio database WWE 2K26. Fin qui nulla di sorprendente: il gioco è già stato annunciato ufficialmente e la presentazione completa è attesa a breve. Tuttavia, la scheda dell'ente rafforza i leak sulle piattaforme previste per il lancio, ovvero PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Allo stesso tempo, è possibile notare l'assenza di riferimenti a PS4 e Xbox One, un dettaglio che alimenta l'ipotesi secondo cui la serie potrebbe abbandonare definitivamente le console della scorsa generazione a partire da questo capitolo.
La conferma arriverà domani
Le prime indiscrezioni in tal senso erano arrivate dal noto insider billbil-kun, che pochi giorni fa aveva rivelato la presunta data di uscita di WWE 2K26, sottolineando come nei metadati in suo possesso non comparissero versioni old-gen.
Se l'indiscrezione dovesse trovare conferma, la decisione di lasciare indietro PS4 e Xbox One potrebbe essere legata a significativi passi avanti sul fronte tecnico, difficilmente conciliabili con un lancio simultaneo su hardware così distanti in termini di potenza. In ogni caso, per quanto la classificazione ESRB rappresenti un indizio importante, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di 2K. Ricordiamo che i preordini di WWE 2K26 inizieranno domani, 30 gennaio: sarà allora che scopriremo con certezza le piattaforme supportate.