WWE 2K26 è stato classificato dall'ESRB, che sembra confermare l’assenza delle versioni PS4 e Xbox One

L'ESRB, l'ente di classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti e in Canada, ha aggiunto al proprio database WWE 2K26. Fin qui nulla di sorprendente: il gioco è già stato annunciato ufficialmente e la presentazione completa è attesa a breve. Tuttavia, la scheda dell'ente rafforza i leak sulle piattaforme previste per il lancio, ovvero PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Allo stesso tempo, è possibile notare l'assenza di riferimenti a PS4 e Xbox One, un dettaglio che alimenta l'ipotesi secondo cui la serie potrebbe abbandonare definitivamente le console della scorsa generazione a partire da questo capitolo.