REDMAGIC 11 Air, la recensione del gaming phone Android economico, ma che non rinuncia alla potenza

Evidentemente galvanizzata dalla prospettiva di rimanere di fatto l'unica attrice nel panorama dei gaming phone Android (considerato che ASUS sembra aver messo in pausa il ROG Phone per un tempo indefinito), REDMAGIC ha iniziato già lo scorso anno ad aumentare la sua presenza sul mercato con il debutto della gamma Air, pensata come porta d'ingresso per quegli utenti disposti a rinunciare a un po' di potenza in cambio di un prezzo ancora più vantaggioso. In questa recensione del REDMAGIC 11 Air ci apprestiamo dunque a conoscere il secondo esponente di questa nuova linea di prodotto, che si presenta addirittura con un taglio del listino per quel che riguarda il modello dotato di più memoria: disponibile a 499 Euro per la versione 12/256 GB e 599 Euro per quella da 16/512 GB, il gaming phone di Nubia non si limita però a contenere i costi, proponendo anzi una dotazione tecnica migliorata sotto diversi aspetti.

Solita storia anche per quel che concerne la dotazione di accessori : il sample che abbiamo ricevuto comprendeva anche un alimentatore che però non dovrebbe far parte dell'edizione destinata alla vendita, assieme a una cover trasparente in silicone e all'immancabile cavo USB.

Lato connettività, la situazione è rimasta invece identica al predecessore, con 5G, Wi-Fi 7, GPS, NFC e Bluetooth 5.4, mentre si confermano assenti il jack audio da 3.5 mm e il supporto per le eSIM , essendo contemplate solo le classiche due nanoSIM fisiche. La distanza dal modello Pro è data anche dal tipo di porta USB-C, qui una modesto 2.0 al posto della 3.2 Gen 2 del fratello maggiore.

Fortunatamente, tale decisione non è andata a discapito della resistenza agli elementi, che conferma la certificazione IP54 conquistata dal modello dello scorso anno (che però non aveva la ventola): lo smartphone non teme dunque infiltrazioni di polvere e schizzi d'acqua, e anche se non si tratta del grado massimo di protezione possiamo comunque considerarlo un compromesso accettabile.

Diversamente dal REDMAGIC 11 Pro che ha fatto debuttare un inedito sistema di raffreddamento liquido, REDMAGIC 11 Air percorre una strada più tradizionalista, affidandosi al connubio tra una camera di vapore e uno strato di grafene per contenere le temperature. Importante segnalare il ritorno dell'iconica ventola tipica dei prodotti del brand, con una decisa retromarcia ingegneristica considerando come il precedente REDMAGIC 10 Air avesse deciso di farne a meno.

Viene direttamente ereditato dall'ammiraglia di casa il chip proprietario REDMAGIC RedCore R4 , che come di consueto solleva il processore da alcuni compiti secondari e si occupa degli effetti personalizzabili per i vari giochi, di gestire la super risoluzione 2K e di ottimizzare la batteria, dando una mano anche a contenere le temperature.

REDMAGIC 11 Air conferma quella che è la (breve) eredità del marchio, presentando una dotazione hardware alleggerita rispetto al modello standard, a cominciare dal SoC che è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite : si tratta del chipset di riferimento della scorsa stagione, che non a caso era il cuore pulsante del REDMAGIC 10 Pro uscito a fine 2024.

Design

Sotto il profilo del design non cambia molto rispetto al precedente modello, anche perché l'idea rimane quella di proporre uno smartphone più leggero e compatto della versione Pro senza andarne a toccare più di tanto l'estetica. Con misure pari a 163.8 x 76.5 x 8 mm per 207 grammi di peso, la missione si può dire sostanzialmente compiuta, anche se parliamo comunque di un alleggerimento dei volumi nell'ordine del 10% che non è esattamente miracoloso.

REDMAGIC 11 Air è solo leggermente meno voluminoso della versione Pro

Disponibile nelle due colorazioni Phantom e Prism (due maniere esotiche per chiamare il nero e il bianco), REDMAGIC 11 Air abbandona la scocca in metallo del predecessore per affidarsi a una superficie trasparente in vetro Gorilla Glass 5 tanto accattivante quanto terribilmente predisposta a raccogliere polvere e i segni delle impronte. Il ritorno della ventola aggiunge un oblò al comparto fotografico posizionato nell'angolo superiore sinistro, con i singoli moduli affogati direttamente nel corpo dello smartphone con una minima sporgenza.

Il display da 6.85 pollici è protetto da un vetro Gorilla Glass 7i e da una pellicola preapplicata: i bordi sono sottili e simmetrici, e come da tradizione della gamma non ci sono interruzioni, grazie alla fotocamera anteriore incastonata sotto il display. Questa soluzione offre una visualizzazione completamente pulita, ma come in passato ha il rovescio della medaglia di una resa sotto gli standard per la selfie cam.

Le forme squadrate di REDMAGIC 11 Air sono quelle tipiche della gamma

La cornice in alluminio conferma le forme squadrate introdotte oramai dalla serie 8 e che sono obiettivamente un po' passate di moda, e anche la disposizione degli elementi non ha subito variazioni: sulla destra ci sono il tasto di accensione, il bilanciere per il volume e i due tasti dorsali capacitivi, in basso la porta USB-C e l'alloggiamento per le due nanoSIM, mentre sulla sinistra c'è il pulsante rosso che sostituisce lo slider della versione Pro e che di default serve a lanciare la modalità Gaming ma può essere utilizzato per altre funzioni.