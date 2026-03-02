I ratings delle superstar di WWE 2K26 sono stati rivelati in un evento speciale

WWE e 2K Games hanno trasmesso su ESPN un evento speciale per rivelare i ratings delle superstar di WWE 2K26, con tanti ospiti di spessore: da Big E a Kevin Owens, da Triple H a CM Punk, e non solo.

Man mano che sono stati annunciati i punteggi dei personaggi che compongono l'ampissimo roster della nuova edizione del gioco, infatti, sono intervenuti i diretti interessati e c'è stato in particolare un simpatico siparietto con Rhea Ripley.

Quando la celebre lottatrice ha scoperto di avere un rating superiore a quello di Roman Reigns, infatti, è esplosa in una risata e ha poi alzato il dito al cielo chiedendo di essere "riconosciuta" dai fan alla stregua del Tribal Chief.

Quando hanno detto il suo nome, anche Joe Hendry si è palesato: il campione di NXT è presente in WWE 2K26 come contenuto bonus per chi prenota l'edizione standard o per chi acquista una qualunque delle tre edizioni speciali, e il suo rating è pari a 81.