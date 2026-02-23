Joe Hendry è entusiasta di essere in WWE 2K26, usava l'editor per cambiare look

Joe Hendry è entusiasta di essere in WWE 2K26: la nuova edizione del gioco di wrestling prodotto da 2K Games vedrà il debutto del lottatore, che ha sottoscritto di recente un contratto con la federazione dopo essersi reso protagonista di numerose incursioni dalla TNA.

"Ricordo che da ragazzo giocavo ai titoli di SmackDown, ne ero ossessionato, creavo le mie storyline, creavo i miei wrestler", ha raccontato Hendry durante un evento con la stampa. "In realtà, circa cinque anni fa ho usato il videogioco per creare il mio look."

"Quando ho cambiato aspetto, ho utilizzato i videogiochi anche nella mia carriera per pensare a diverse idee per l'abbigliamento da ring, quindi i videogiochi di wrestling sono stati una parte enorme della mia vita e, in definitiva, ciò che mi ha spinto a diventare un wrestler professionista, quindi è fantastico essere davvero nel gioco."

Hendry sarà disponibile come personaggio extra per chi prenota WWE 2K26 o compra una delle tre limited edition del gioco, ma sarà anche possibile acquistarlo con il Joe Hendry Pack, che include il lottatore, una maglietta dedicata, una carta La Mia Fazione EVO e la Spin Island Emote.