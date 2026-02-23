2

Disponibile la demo di Vampire Crawlers, il nuovo gioco dallo studio di Vampire Survivors

Poncle ha annunciato la disponibilità della demo di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, scaricabile da Steam.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/02/2026
Uno dei nemici di Vampire Crawlers
Vampire Crawlers
Vampire Crawlers
Lo studio di sviluppo poncle ha annunciato la disponibilità della demo di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (il titolo completo pare essere questo). L'occasione per lanciarla è stato il Next Fest di Steam, l'evento dedicato proprio alle demo giocabili e al contatto tra sviluppatori e videogiocatori, inizato questa sera.

Un gioco di carte

Fondamentalmente stiamo parlando di un deckbuilder roguelike a tema Vampire Survivors, ma la descrizione pubblicata su Steam è troppo bella per non riportarla integralmente:

"Dai creatori di Vampire Survivors, improbabili vincitori di ben tre premi BAFTA, Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors trasforma il delirio esponenziale dei sopravvissuti in un'ACCOZZAGLIA fuori di testa a turni a base di carte ed elementi roguelite. Crea mazzi squinternati, esplora dungeon familiari da una nuova prospettiva e scatena combo apocalittiche. Puoi prenderti il tempo di pianificare una strategia o giocare a rotta di collo a velocità pressoché sovrumana: comunque vada sarà un successo, c'è un motivo se è fuori di testa!"

Il nuovo trailer di Vampire Crawlers presenta il gameplay dello spin-off di Vampire Surivors Il nuovo trailer di Vampire Crawlers presenta il gameplay dello spin-off di Vampire Surivors

Se è venuta anche a voi voglia di giocarci, non vi resta che andare sulla pagina Steam di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors e scaricare la demo.

Per cominciare, gli sviluppatori consigliano di provare diversi Crawler, di visitare il villaggio dopo ogni partita per acquistare i potenziamenti e di imparare a fare combo selvagge per causare sempre più danni.

