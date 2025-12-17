0

Il nuovo trailer di Vampire Crawlers presenta il gameplay dello spin-off di Vampire Surivors

poncle ha mostrato un nuovo gameplay trailer di Vampire Crawlers, l'inaspettato spin-off di Vampire Survivors con combattimenti a turni con carte.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/12/2025
Un combattimento in Vampire Crawlers

poncle ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, lo spin-off di genere dungeon crawler con combattimenti a turni con carte ed elementi roguelite.

Nonostante il cambio di genere e prospettiva, i fan riconosceranno immediatamente lo stile della serie, alcune delle ambientazioni e vari elementi, come armi, nemici e potenziamenti, che sono stati reinterpretati per sposare questa nuova struttura di gameplay.

Che cos'è Vampire Crawlers

Annunciato durante l'Xbox Partner Showcase del mese scorso, Vampire Crawlers mette i giocatori di fronte a dungeon colmi di mostri da esplorare e conquistare. Ogni partita sarà diversa grazie alla raccolta di poteri e carte, che potranno essere combinati per creare effetti devastanti e dare vita al classico caos a schermo fatto di esplosioni magiche, valanghe di nemici e situazioni al limite, proprio come ci ha abituato il titolo originale. E chissà, forse questa volta incontreremo per davvero dei vampiri.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, abbiamo provato in esclusiva il nuovo gioco di Poncle Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, abbiamo provato in esclusiva il nuovo gioco di Poncle

Il gioco è atteso nel corso del 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, confermando la volontà di poncle di raggiungere il pubblico più ampio possibile.

