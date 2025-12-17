Il nuovo trailer di Vampire Crawlers presenta il gameplay dello spin-off di Vampire Surivors

Nonostante il cambio di genere e prospettiva, i fan riconosceranno immediatamente lo stile della serie, alcune delle ambientazioni e vari elementi, come armi, nemici e potenziamenti, che sono stati reinterpretati per sposare questa nuova struttura di gameplay.

Che cos'è Vampire Crawlers

Annunciato durante l'Xbox Partner Showcase del mese scorso, Vampire Crawlers mette i giocatori di fronte a dungeon colmi di mostri da esplorare e conquistare. Ogni partita sarà diversa grazie alla raccolta di poteri e carte, che potranno essere combinati per creare effetti devastanti e dare vita al classico caos a schermo fatto di esplosioni magiche, valanghe di nemici e situazioni al limite, proprio come ci ha abituato il titolo originale. E chissà, forse questa volta incontreremo per davvero dei vampiri.

Il gioco è atteso nel corso del 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, confermando la volontà di poncle di raggiungere il pubblico più ampio possibile.