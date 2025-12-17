iPhone 17e potrebbe finalmente colmare una lacuna che aveva fatto discutere gli utenti

Apple sembra intenzionata a correggere il tiro sulla sua linea di iPhone più accessibili. Le ultime indiscrezioni indicano che iPhone 17e potrebbe introdurre una novità tutt'altro che secondaria, andando a risolvere uno dei punti più criticati del modello precedente. Una mossa che, se confermata, cambierebbe sensibilmente la percezione dell'iPhone "entry-level" all'interno della gamma.
Il nodo irrisolto di iPhone 16e
Con iPhone 16e Apple aveva scelto una strada discutibile, rinunciando al supporto MagSafe pur mantenendo la ricarica wireless standard. Una decisione che aveva sorpreso molti utenti, soprattutto considerando quanto MagSafe sia ormai centrale nell'ecosistema di accessori Apple, tra caricabatterie, supporti magnetici e battery pack. Il risultato è stato un iPhone tecnicamente valido ma percepito come incompleto, soprattutto da chi proveniva da modelli precedenti o era già abituato alla comodità dell'aggancio magnetico.
Secondo un nuovo report, Apple starebbe valutando il ritorno di MagSafe su iPhone 17e, segnando un cambio di strategia evidente. Non si tratterebbe solo di una funzione in più sulla scheda tecnica, ma di un vero riallineamento del modello economico al resto della gamma. MagSafe non migliora soltanto la stabilità della ricarica wireless, ma amplia drasticamente le possibilità di utilizzo quotidiano del dispositivo. Il suo ritorno renderebbe iPhone 17e molto più coerente con l'esperienza iPhone a cui gli utenti sono abituati.
Un modello economico sempre meno sacrificato
Il possibile ritorno di MagSafe si inserisce in un contesto più ampio di miglioramenti attesi. Le indiscrezioni parlano di Dynamic Island, fotocamera frontale con Center Stage, cornici più sottili e del nuovo chip A19, elementi che avvicinerebbero iPhone 17e ai modelli superiori più di quanto accaduto in passato. Se queste scelte venissero confermate, Apple sembrerebbe aver capito che il compromesso sul prezzo non può più tradursi in rinunce troppo evidenti sull'esperienza d'uso.
La possibile introduzione di MagSafe su iPhone 17e dà l'impressione di un Apple più attenta alle critiche ricevute. La rimozione della tecnologia sul 16e era stata letta da molti come una limitazione artificiale, più che una reale necessità tecnica. iPhone 17e potrebbe quindi rappresentare un punto di svolta: un iPhone più accessibile, sì, ma finalmente senza compromessi difficili da giustificare. Se così fosse, il prossimo modello "e" potrebbe diventare uno dei più interessanti per chi vuole entrare nell'ecosistema Apple senza spendere cifre da flagship.