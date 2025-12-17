iPhone 17e potrebbe finalmente colmare una lacuna che aveva fatto discutere gli utenti

Il nodo irrisolto di iPhone 16e

Con iPhone 16e Apple aveva scelto una strada discutibile, rinunciando al supporto MagSafe pur mantenendo la ricarica wireless standard. Una decisione che aveva sorpreso molti utenti, soprattutto considerando quanto MagSafe sia ormai centrale nell'ecosistema di accessori Apple, tra caricabatterie, supporti magnetici e battery pack. Il risultato è stato un iPhone tecnicamente valido ma percepito come incompleto, soprattutto da chi proveniva da modelli precedenti o era già abituato alla comodità dell'aggancio magnetico.

Secondo un nuovo report, Apple starebbe valutando il ritorno di MagSafe su iPhone 17e, segnando un cambio di strategia evidente. Non si tratterebbe solo di una funzione in più sulla scheda tecnica, ma di un vero riallineamento del modello economico al resto della gamma. MagSafe non migliora soltanto la stabilità della ricarica wireless, ma amplia drasticamente le possibilità di utilizzo quotidiano del dispositivo. Il suo ritorno renderebbe iPhone 17e molto più coerente con l'esperienza iPhone a cui gli utenti sono abituati.