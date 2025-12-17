Instagram sbarca sul grande schermo con un’app TV dedicata ai Reels

Instagram prova a cambiare contesto ai suoi contenuti più popolari. Meta ha annunciato il lancio di una nuova app pensata specificamente per la TV , che porta i Reels direttamente sul grande schermo. Per ora si tratta di una sperimentazione circoscritta, disponibile solo negli Stati Uniti e in esclusiva su Amazon Fire TV, ma il segnale è chiaro: Instagram vuole capire se i video verticali possono funzionare anche fuori dal telefono.

Meta parla apertamente di un test , utile a capire quali funzioni abbiano senso su una TV e quali no. L'idea di fondo è che guardare Reels insieme, magari con amici o familiari, possa trasformare un formato individuale in qualcosa di più sociale.

La nuova app, chiamata semplicemente Instagram per TV, è costruita attorno a un'interfaccia adattata all'uso con telecomando . L'obiettivo non è replicare l'esperienza mobile, ma renderla più adatta alla visione rilassata e condivisa. È possibile accedere con più profili, cercare creator o contenuti specifici e scorrere i Reels senza dover interagire continuamente con lo schermo.

Perché proprio Fire TV

La scelta di Fire TV come piattaforma di lancio non è casuale. Amazon offre una base installata ampia e un ecosistema relativamente aperto alle sperimentazioni di questo tipo. Non a caso, Amazon stessa ha accolto con entusiasmo il debutto dell'app, sottolineando la volontà di arricchire l'offerta di contenuti fruibili sul grande schermo. Al momento non ci sono date ufficiali per l'arrivo su altre piattaforme o in altri Paesi, ma Meta ha confermato che più dispositivi e mercati verranno coinvolti in futuro, in base ai risultati del test iniziale.

Instagram su TV

Il debutto di Instagram su TV arriva in un contesto interessante. YouTube ha già integrato completamente gli Shorts nella sua app per smart TV, mentre TikTok aveva tentato una strada simile, salvo poi ritirare la propria app televisiva. Questo rende l'esperimento di Meta particolarmente delicato: il formato verticale, nato per l'uso rapido e personale, non è scontato che funzioni anche in salotto. Instagram sembra voler evitare gli errori del passato, partendo con un rollout graduale e osservando il comportamento degli utenti prima di investire davvero sul canale TV.