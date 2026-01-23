1

Vampire Crawlers avrà una demo al prossimo Steam Next Fest

Lo studio di sviluppo Poncle ha annunciato che al prossimo Next Fest di Steam ci sarà una demo di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/01/2026
Lo studio di sviluppo poncle ha annunciato che la prima demo di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors verrà lanciata ufficialmente durante il prossimo Steam Next Fest e su Xbox a febbraio 2026. Considerando che si parla di "prima demo", è ipotizzabile che in futuro ce ne sia anche una seconda.

Detto questo, la demo di Vampire Crawlers sarà disponibile per il download per tutti a partire dal 23 febbraio.

I video di approfondimento

Vampire Crawlers è un deckbuilder a turni "turbo" in arrivo nel 2026 su Steam, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch, sistemi iOS e sistemi Android. Annunciato a novembre 2025, è già stato aggiunto a più di 200.000 liste dei desideri su Steam.

Gli appassionati di vampiri (qui ci saranno vampiri?) e i fan dei deckbuilder potranno inoltre affondare i denti in una nuova serie di video intitolata "Let's Explore Vampire Crawlers", il cui primo episodio è già disponibile.

Nel primo video, il team di poncle approfondisce le due meccaniche chiave al centro dell'esperienza:

Turboturn - Combattimento a turni senza attese. In Vampire Crawlers non è necessario aspettare il completamento delle animazioni prima di eseguire la mossa successiva. Il gioco accumula ed esegue in modo intelligente i comandi delle abilità con grande precisione, permettendoti di giocare al proprio ritmo. Ne risultano combattimenti tattici molto rapidi e visivamente appaganti.

Personalizzazione delle carte - Le carte sono giocabili in più modi. Le Gemme consentono di personalizzarle aggiungendo un'ampia gamma di effetti, che vanno dai semplici moltiplicatori di danno fino a delle vere e proprie Evoluzioni delle Armi.

