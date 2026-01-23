Vampire Crawlers avrà una demo al prossimo Steam Next Fest

Lo studio di sviluppo poncle ha annunciato che la prima demo di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors verrà lanciata ufficialmente durante il prossimo Steam Next Fest e su Xbox a febbraio 2026. Considerando che si parla di "prima demo", è ipotizzabile che in futuro ce ne sia anche una seconda.

I video di approfondimento

Vampire Crawlers è un deckbuilder a turni "turbo" in arrivo nel 2026 su Steam, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch, sistemi iOS e sistemi Android. Annunciato a novembre 2025, è già stato aggiunto a più di 200.000 liste dei desideri su Steam.

Gli appassionati di vampiri (qui ci saranno vampiri?) e i fan dei deckbuilder potranno inoltre affondare i denti in una nuova serie di video intitolata "Let's Explore Vampire Crawlers", il cui primo episodio è già disponibile.

Nel primo video, il team di poncle approfondisce le due meccaniche chiave al centro dell'esperienza:

Turboturn - Combattimento a turni senza attese. In Vampire Crawlers non è necessario aspettare il completamento delle animazioni prima di eseguire la mossa successiva. Il gioco accumula ed esegue in modo intelligente i comandi delle abilità con grande precisione, permettendoti di giocare al proprio ritmo. Ne risultano combattimenti tattici molto rapidi e visivamente appaganti.

Personalizzazione delle carte - Le carte sono giocabili in più modi. Le Gemme consentono di personalizzarle aggiungendo un'ampia gamma di effetti, che vanno dai semplici moltiplicatori di danno fino a delle vere e proprie Evoluzioni delle Armi.