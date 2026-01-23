Epic e Google, emerge un accordo segreto da 800 milioni, il patto nascosto scuote la causa antitrust

Un'udienza del tribunale federale di San Francisco ha fatto emergere un dettaglio finora rimasto riservato nel lungo scontro legale tra Epic Games e Google: le due aziende avrebbero siglato un accordo commerciale da circa 800 milioni di dollari, legato all'uso dell'Unreal Engine, a Fortnite e ai servizi Google su Android.
La rivelazione è arrivata quasi per caso, durante le domande del giudice distrettuale James Donato, che ha espresso dubbi sull'impatto dell'intesa sulla causa antitrust. Secondo quanto emerso, l'accordo includerebbe sviluppo congiunto di prodotti, impegni di marketing condivisi e partnership strategiche.
Come funzionerebbe l'accordo tra Epic e Google?
In particolare, Epic aiuterebbe Google a promuovere Android, mentre Google supporterebbe Epic nella diffusione di Fortnite e nell'uso più esteso delle tecnologie Unreal.
Il giudice ha sottolineato come questo "nuovo business" tra le due parti potrebbe aver influito sulla disponibilità di Epic a sostenere un accordo transattivo, riducendo la pressione per cambiamenti strutturali più profondi nell'ecosistema Android.
Durante la testimonianza, il CEO di Epic Tim Sweeney ha accidentalmente confermato la portata dell'intesa, facendo riferimento all'uso dell'Unreal Engine in contesti legati al cosiddetto "metaverso", termine che Epic utilizza spesso per descrivere Fortnite.
la cifra dell'accordo tra Google ed Epic
Il giudice Donato ha poi esplicitato una cifra chiave: 800 milioni di dollari distribuiti su sei anni, che Epic spenderebbe per acquistare servizi Google a prezzi di mercato. Secondo Sweeney, si tratterebbe di un "trasferimento di valore" da Epic a Google, non di un compromesso opaco per indebolire la concorrenza.
Ha inoltre ribadito che l'Epic Games Store non riceverà alcun trattamento preferenziale su Android. Resta il sospetto, sollevato dal tribunale, che l'accordo sia legato a doppio filo alla transazione legale in corso. Epic, infatti, sostiene un compromesso che prevede commissioni più basse sul Play Store e una maggiore apertura di Android agli store alternativi.