Epic e Google, emerge un accordo segreto da 800 milioni, il patto nascosto scuote la causa antitrust

Un'udienza del tribunale federale di San Francisco ha fatto emergere un dettaglio finora rimasto riservato nel lungo scontro legale tra Epic Games e Google: le due aziende avrebbero siglato un accordo commerciale da circa 800 milioni di dollari, legato all'uso dell'Unreal Engine, a Fortnite e ai servizi Google su Android.

La rivelazione è arrivata quasi per caso, durante le domande del giudice distrettuale James Donato, che ha espresso dubbi sull'impatto dell'intesa sulla causa antitrust. Secondo quanto emerso, l'accordo includerebbe sviluppo congiunto di prodotti, impegni di marketing condivisi e partnership strategiche.