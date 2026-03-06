0

WWE 2K26 è disponibile da oggi in accesso anticipato, il trailer di lancio è uno spasso

WWE 2K26 è disponibile a partire da oggi in accesso anticipato per i possessori delle edizioni speciali, e il trailer di lancio live action è anche stavolta un vero spasso: guardiamolo insieme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/03/2026
CM Punk nel trailer di lancio di WWE 2K26
WWE 2K26
WWE 2K26
WWE 2K26 è disponibile da oggi in accesso anticipato per gli utenti che hanno acquistato la King of Kings Edition, la Attitude Era Edition o la Monday Night War Edition, e non poteva mancare un trailer di lancio live action davvero spassoso.

Nel video, due giocatori di WWE 2K26 vengono risucchiati nel mondo di gioco e si ritrovano dunque di fronte a personaggi come Seth Rollins, Triple H, Stephanie Vaquer, Iyo Sky, Liv Morgan, Rhea Ripley e lo stesso CM Punk, che prova ad aiutarli a tornare a casa.

Non si tratta però di un'impresa facile: i tre si imbattono in Paul Heyman e la sua stable, The Vision, per poi trovare finalmente un portale ma con un Randy Orton mai così feroce a sorvegliarlo: la storia si concluderà con un lieto fine oppure no?

I giochi della serie WWE 2K hanno sempre potuto contare su live trailer spettacolari, pieni di superstar attive e finanche leggende del passato, e il video di quest'anno tiene alta la tradizione promozionale del franchise prodotto da 2K Games.

Quattro edizioni e numeri da capogiro

Come saprete, WWE 2K26 è disponibile in ben quattro differenti edizioni, tre delle quali garantiscono un accesso anticipato al gioco a partire da oggi, mentre i possessori della standard edition dovranno attendere il prossimo 13 marzo per potersi lanciare in questa nuova edizione.

Con i suoi oltre quattrocento personaggi e una marea di contenuti, l'episodio di quest'anno si pone certamente come il più ricco di sempre e non c'è dubbio che gli appassionati potranno trascorrere decine e decine di ore in compagnia dei propri lottatori preferiti.

