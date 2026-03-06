Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è "ancora in sviluppo", così come negli ultimi anni

Capita spesso che i videogiochi vengano annunciati e poi spariscano in un limbo di sviluppo, senza mai essere davvero cancellati (pensate a Deep Down) ma venendo pian piano dimenticati, ma ci sono anche giochi che rimangono fermi per anni e che i giocatori sperano continuamente di poter rivedere: Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è uno di questi.

Cosa è stato detto su Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

In una chiacchierata con Tim Willits, Chief Creative Officer di Saber Interactive, IGN ha toccato nuovamente l'argomento relativo allo stato del travagliato remake di Star Wars: Knights of the Old Republic (la cui versione originale è stata pubblicata da BioWare nel 2003), annunciato per la prima volta durante un PlayStation Showcase nel 2021.

Willits non si è affatto sbottonato, limitandosi a dichiarare: "Sì, è ancora in fase di sviluppo. Questo è tutto ciò che posso dire". Non ci sono altri dettagli, né a che punto dello sviluppo sia e cosa possiamo aspettarci da questo videogioco.

Ricordiamo che Star Wars: Knights of the Old Republic Remake era inizialmente in lavorazione presso Aspyr ma è poi stato spostato nelle mani di Saber Interactive (anche autori del venturo John Carpenter's Toxic Commando). Oltre a un annuale "è ancora in sviluppo", la compagnia non si sbottona.

A fine 2025, invece, Aspyr ha cancellato il DLC di restauro di KOTOR 2 a causa di problemi legali non aggirabili.