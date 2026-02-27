John Carpenter's Toxic Commando è disponibile in versione demo, ma non per molto

Inoltre, una demo del videogioco è disponibile, ma per un periodo limitato.

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno reso disponibile un nuovo trailer animato dedicato a John Carpenter's Toxic Commando , lo sparatutto ispirato ai videogiochi d'azione e orrore degli anni '80 e in arrivo il 12 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Il trailer e i dettagli sulla demo di John Carpenter's Toxic Commando

Il trailer di John Carpenter's Toxic Commando ci permette di vedere come l'opera sia una sorta di buddy movie con azione sopra le righe. A realizzare il filmato è stato Gizmo Animation, con John Carpenter nei panni di un terrificante "dio delle feste zombie". Inoltre, Carpenter doppia il proprio personaggio.

Per quanto riguarda la demo di John Carpenter's Toxic Commando, è disponibile solo su Steam fino al 2 marzo: avete quindi pochi giorni per provare il gioco, se ancora non siete convinti all'idea di acquistarlo al lancio.

Per quanto riguarda le edizioni di John Carpenter's Toxic Commando, saranno disponibili una Standard Edition e una Blood Edition; facendo la prenotazione di una qualsiasi di queste edizioni si ottiene gratuitamente il DLC Leon's Secret Stash.

La Blood Edition include invece:

Gioco base

2 DLC post-lancio contenenti skin uniche per personaggi, armi e veicoli, per assicurarvi di essere la squadra più alla moda dell'apocalisse

Un Cosmetic Pack Gold Color per le armi + un ciondolo per l'arma + 1 skin per ogni personaggio

Ricordiamo che il gameplay di John Carpenter's Toxic Commando miscela World War Z e MudRunner.