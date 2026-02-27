Super Meat Boy 3D arriverà anche su Nintendo Switch 2

In precedenza il gioco era stato confermato per PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store). L'uscita è prevista per il 2026 su tutte le piattaforme e sarà disponibile al lancio anche su PC e Xbox Game Pass .

Headup e gli sviluppatori di Sluggerfly hanno annunciato che Super Meat Boy 3D verrà pubblicato anche su Nintendo Switch 2 .

Steve Marcois dei Despised Icon sarà coinvolto nella colonna sonora

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer breve ma decisamente intenso. In circa venti secondi, sulle note di un brano metal, il filmato mostra a grande velocità un gran numero di scene con tutto ciò che ci si può aspettare dalla serie: salti impossibili, trappole con spuntoni, laser letali, seghe rotanti ovunque, smembramenti e fiumi di sangue. Insomma, il ritorno di Super Meat Boy sembra voler alzare ulteriormente l'asticella del caos e della brutalità.

Inoltre, oggi è arrivato anche l'annuncio che Steve Marcois, membro della band deathcore Despised Icon, sarà coinvolto nella colonna sonora del gioco, incluso il brano che abbiamo ascoltato con il trailer qui sopra.

"Da gamer di lunga data, essere coinvolto nella colonna sonora di Super Meat Boy 3D è stato un vero onore, anche se una prova di perseveranza," ha dichiarato Steve Marcois in un comunicato stampa. "Abbiamo iniziato a lavorare a questo brano due anni fa e devo dire che sono davvero soddisfatto del risultato, soprattutto perché siamo riusciti a catturare l'emozione della storia. Spero che il nostro impegno si percepisca nella canzone e che vi godiate il gioco tanto quanto lo faccio io."