Il team di Astro Bot ha dato il via a un nuovo progetto, secondo delle proposte di lavoro

Team Asobi ha convinto l'intero mondo con la sua avventura platform Astro Bot per PS5 . Ovviamente vorrà replicare, se non superare, il successo del videogioco, ma quando avremo modo di saperne di più? Non lo sappiamo per il momento, ma c'è comunque una buona notizia: pare che la compagnia stia lavorando su un nuovo progetto .

I dettagli sulle proposte di lavoro del team di Astro Bot

Per iniziare, Team Asobi sta cercando un nuovo 3D Environment Artist, che dovrà lavorare almeno per i primi sei mesi presso la sede giapponese di Tokyo. Sebbene l'annuncio non entri troppo nei dettagli su questo progetto, è possibile ricavare alcune informazioni grazie alla menzione della "creazione di elementi grafici ambientali dall'aspetto giocoso e sbalorditivo per il nostro gioco". Questo potrebbe indicare che Team Asobi stia lavorando a un capitolo completamente nuovo della serie Astro Bot, o che il suo nuovo progetto avrà quantomeno un tono simile.

Inoltre, la compagnia cerca un Gameplay Programmer che dovrebbe occuparsi di creare "meccaniche di gameplay avanzate e divertenti legate al motore fisico" oltre a "portare il tuo personale stile di design, creatività e humor in queste interazioni". La posizione è categorizzata come "medio livello/senior".

Non ci sono ancora dettagli sul nuovo gioco e non sappiamo se sarà un seguito di Astro Bot, ma non sarebbe affatto sorprendente visto il successo di critica e pubblico. Sappiamo poi che "Astro Bot ha così tanto potenziale" dal punto di vista di Sony e le collaborazioni lo dimostrano.