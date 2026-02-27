Il team di Astro Bot ha dato il via a un nuovo progetto, secondo delle proposte di lavoro

Team Asobi ha convinto l'intero mondo con la sua avventura platform Astro Bot per PS5. Ovviamente vorrà replicare, se non superare, il successo del videogioco, ma quando avremo modo di saperne di più? Non lo sappiamo per il momento, ma c'è comunque una buona notizia: pare che la compagnia stia lavorando su un nuovo progetto.
Lo possiamo affermare basandoci su nuove proposte di lavoro pubblicate sul sito ufficiale della compagnia.
I dettagli sulle proposte di lavoro del team di Astro Bot
Per iniziare, Team Asobi sta cercando un nuovo 3D Environment Artist, che dovrà lavorare almeno per i primi sei mesi presso la sede giapponese di Tokyo. Sebbene l'annuncio non entri troppo nei dettagli su questo progetto, è possibile ricavare alcune informazioni grazie alla menzione della "creazione di elementi grafici ambientali dall'aspetto giocoso e sbalorditivo per il nostro gioco". Questo potrebbe indicare che Team Asobi stia lavorando a un capitolo completamente nuovo della serie Astro Bot, o che il suo nuovo progetto avrà quantomeno un tono simile.
Inoltre, la compagnia cerca un Gameplay Programmer che dovrebbe occuparsi di creare "meccaniche di gameplay avanzate e divertenti legate al motore fisico" oltre a "portare il tuo personale stile di design, creatività e humor in queste interazioni". La posizione è categorizzata come "medio livello/senior".
Non ci sono ancora dettagli sul nuovo gioco e non sappiamo se sarà un seguito di Astro Bot, ma non sarebbe affatto sorprendente visto il successo di critica e pubblico. Sappiamo poi che "Astro Bot ha così tanto potenziale" dal punto di vista di Sony e le collaborazioni lo dimostrano.