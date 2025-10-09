Astro Bot potrebbe ricevere dei nuovi livelli gratis a tema The Last of Us per festeggiare Halloween

A suggerirlo è un messaggio pubblicato su X dall'account ufficiale di Team Asobi. Il post recita: "Come darai il via a questa stagione spettrale?", accompagnato da un'emoji a forma di zucca e dagli hashtag #ASTROBOT #LastOfUs #Spooky. Il video allegato mostra Astro Bot e varie icone del mondo PlayStation entrare nel logo dei PlayStation Studios, seguiti infine dai bot di Ellie e Joel in fuga da un minaccioso Clicker, una delle creature infette più pericolose dell'universo di The Last of Us.

Dopo il lancio, Astro Bot è stato arricchito da una serie di aggiornamenti gratuiti che hanno introdotto nuovi livelli da affrontare. Ora, secondo alcuni indizi, potrebbe essere in arrivo un'espansione a tema The Last of Us , perfetta per festeggiare Halloween .

Ancora nessuna conferma ufficiale, per ora

Insomma, tutto lascia pensare che si tratti di un teaser per il prossimo aggiornamento gratuito, che potrebbe introdurre livelli ispirati al celebre franchise Naughty Dog, in perfetta sintonia con l'atmosfera di Halloween. Non resta che attendere eventuali conferme ufficiali.

Non sarebbe la prima volta che Astro Bot celebra una ricorrenza con contenuti tematici: lo scorso anno, l'aggiornamento Winter Wonder ha introdotto un livello natalizio. Questo tipo di supporto post-lancio è molto apprezzato dai giocatori, poiché offre nuovi motivi per tornare a giocare e contribuisce a mantenere il titolo vivo e rilevante nel tempo.