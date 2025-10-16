"Astro Bot ha così tanto potenziale" dal punto di vista di Sony e le collaborazioni lo dimostrano

Sony sta puntando sempre di più sui prodotti su licenza, realizzando calzini, zaini e giocattoli a tema con le sue IP più importanti. Nel mezzo di tutto questo c'è il giovane ma amato Astro Bot, che dal punto di vista di Steffi Steffen, Senior Director of Licensed Merchandise di Sony, ha "tanto potenziale".
La dirigente ha parlato con Brands Untapped del proprio ruolo e dell'approccio di PlayStation con i prodotti su licenza e ritiene che Sony abbia solo grattato la superficie per quanto riguarda Astro Bot.
Le parole della dirigente di Sony
Steffen spiega: "Astro Bot ha così tanto potenziale. È già un gioco acclamato dalla critica e vincitore del Game of the Year 2024, e siamo solo all'inizio dell'esplorazione delle sue possibilità in ambito di giocattoli, oggetti da collezione e prodotti lifestyle".
Steffen spiega poi che l'approccio di Sony non è solo dare in licenza dei loghi e applicarli ovunque c'è spazio. Si tratta di un approccio più collaborativo: "Cerchiamo per dei collegamenti significativi che riflettano il cuore di ogni francise. Per questo motivo ci vedete collaborare con i leader creativi della moda, del lifestyle, degli snack e anche dell'intrattenimento in diretta. Queste collaborazioni non solo dei modi per sfruttare il brand: sono un'espressione della passione dei fan, attentamente realizzati per connettere le persone in nuovi modi".
In conclusione ha affermato: "Ci chiediamo: questa idea dà vita alla storia [del videogioco] in un modo che onora l'esperienza originale? Può sorprendere e deliziare sia i fan storici che la nuova audience? Cerchiamo sempre un appiglio creativo, il giusto momento, il giusto partner e il giusto modo per espandere l'Universo PlayStation in un modo che sembri fedele a chi siamo".
Segnaliamo poi che il team di Astro Bot è pronto anche a combattere contro Sony per difendere la propria indipendenza creativa.