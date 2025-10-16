"Astro Bot ha così tanto potenziale" dal punto di vista di Sony e le collaborazioni lo dimostrano

La dirigente ha parlato con Brands Untapped del proprio ruolo e dell' approccio di PlayStation con i prodotti su licenza e ritiene che Sony abbia solo grattato la superficie per quanto riguarda Astro Bot.

Sony sta puntando sempre di più sui prodotti su licenza, realizzando calzini, zaini e giocattoli a tema con le sue IP più importanti. Nel mezzo di tutto questo c'è il giovane ma amato Astro Bot , che dal punto di vista di Steffi Steffen, Senior Director of Licensed Merchandise di Sony, ha " tanto potenziale ".

Le parole della dirigente di Sony

Steffen spiega: "Astro Bot ha così tanto potenziale. È già un gioco acclamato dalla critica e vincitore del Game of the Year 2024, e siamo solo all'inizio dell'esplorazione delle sue possibilità in ambito di giocattoli, oggetti da collezione e prodotti lifestyle".

Steffen spiega poi che l'approccio di Sony non è solo dare in licenza dei loghi e applicarli ovunque c'è spazio. Si tratta di un approccio più collaborativo: "Cerchiamo per dei collegamenti significativi che riflettano il cuore di ogni francise. Per questo motivo ci vedete collaborare con i leader creativi della moda, del lifestyle, degli snack e anche dell'intrattenimento in diretta. Queste collaborazioni non solo dei modi per sfruttare il brand: sono un'espressione della passione dei fan, attentamente realizzati per connettere le persone in nuovi modi".

In conclusione ha affermato: "Ci chiediamo: questa idea dà vita alla storia [del videogioco] in un modo che onora l'esperienza originale? Può sorprendere e deliziare sia i fan storici che la nuova audience? Cerchiamo sempre un appiglio creativo, il giusto momento, il giusto partner e il giusto modo per espandere l'Universo PlayStation in un modo che sembri fedele a chi siamo".

Segnaliamo poi che il team di Astro Bot è pronto anche a combattere contro Sony per difendere la propria indipendenza creativa.