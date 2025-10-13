Il Funko POP di Astro Bot è disponibile su Amazon: non lasciartelo scappare e aggiungilo alla tua collezione

Sei un appassionato di Funko POP? Ti piace collezionarli? Allo stesso tempo, sei un appassionati di videogiochi e in particolar modo dell'universo di titoli PlayStation? Sei nel posto giusto al momento giusto. Il Funko POP di Astro Bot è disponibile su Amazon a 15,99€ e puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure ti basterà cliccare sul box dedicato qui in basso per accedere alla pagina del prodotto: Questa mini statuetta in vinile di Astro Bot è un must-have per tutti i fan del personaggio. Con un'altezza di circa 9,5 cm , si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, sia su una scrivania che in una vetrina da collezione ma attenzione: non fare l'errore di rimuoverlo dalla sua scatola!

Ulteriori dettagli

Realizzata in vinile premium di alta qualità, questa figure è progettata per resistere nel tempo. Il materiale robusto garantisce una lunga durata e una protezione efficace contro l'usura quotidiana, rendendola perfetta sia per l'esposizione che per l'uso come oggetto decorativo.

Funko POP! Astro Bot

Questa statuetta è anche un regalo ideale per gli appassionati di Astro Bot. Personaggio che, nel corso degli anni, è divenuta un'icona PlayStation con l'apice che è stato raggiunto dalla sua esclusiva dedicata che ha convinto tutti: critica e utenza e lo ha fatto vincendo anche il premio di Game of the Year. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione del gioco.