Amazon censura le armi da fuoco nei poster di James Bond e i fan non se ne capacitano

Il James Bond Day, una giornata dedicata all'agente dell'MI6 più amato al mondo, è stata l'occasione perfetta per Amazon per celebrare il personaggio di 007 e lo ha fatto pubblicando una serie di poster delle pellicole più famose della saga.

La censura di Amazon contro James Bond

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, che raccoglie le locandine modificate da Amazon, le armi da fuoco dei vari personaggi sono state rimosse e in alcuni casi è impossibile non notare che Bond dovrebbe avere qualcosa in mano che invece è assente. Nel caso di A View to Kill, la braccia sono persino state allungate in modo esagerato per coprire l'arma da fuoco.

Le locandine censurate di James Bond da parte di Amazon

Ovviamente i fan hanno subito criticato la cosa, stupiti di questa decisione. Le armi da fuoco sono un elemento centrale nei film di James Bond e non si può slegare un agente dell'MI6 dalla propria arma d'ordinanza. Amazon ha poi aggiornato il tutto e ha usato dei fermi immagine dei film al posto di queste locandine, ma ovviamente oramai i fan hanno notato la scelta.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Pare però che in un caso, Skyfall, Amazon abbia comunque modificato l'immagine per eliminare l'arma da fuoco, come potete vedere nel tweet qui sopra. La cosa ridicola è che la pistola è integrata anche nel logo del film, quindi alla fine Amazon non è in grado di eseguire una censura completa.

Per ora Amazon non ha commentato la questione. Possiamo però rifarci al videogioco, che di certo non censura le armi da fuoco e che avrà gli amati gadget di Bond e non saranno solo trucchetti scenografici.