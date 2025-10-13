La campagna di Battlefield 6 è stata tagliata? Gli utenti lo sospettano, a partire da alcuni indizi

Non si può proprio dire che la Campagna di Battlefield 6 sia un elemento distintivo del nuovo capitolo dello sparatutto DICE, ma anche considerandola una caratteristica accessoria viene in mente che sia stata comunque tagliata di alcuni contenuti, come sembra emergere da alcuni indizi.
Trattandosi di una serie che punta principalmente al multiplayer, la componente single player di Battlefield 6 non ha forse una grande importanza, ma dopo che la sua totale assenza aveva fatto alquanto discutere in Battlefield 2042, il ritorno di questo elemento era particolarmente atteso in questo nuovo capitolo.
Alla fine, si è dimostrata comunque una componente marginale dell'esperienza di gioco, vista anche la sua durata esigua, ma i giocatori stanno discutendo del fatto che questa possa essere stata ulteriormente ridimensionata nel corso dello sviluppo.
Mancano dei pezzi?
Varie segnalazioni, alcune delle quali raccolte su Reddit, puntano ad alcuni indizi, come la presenza di scene e personaggi visti nei materiali promozionali che non hanno però riscontro nella Campagna vera e propria.
What happened to all this? It's not in the campaign.
byu/Mikalton inBattlefield
In una discussione su Reddit si fa riferimento ad alcune scene del trailer di presentazione da taglio cinematografico che non hanno un corrispettivo reale all'interno della storia, facendo pensare che possano essere state inizialmente progettate ma poi non comprese nella versione definitiva di Battlefield 6.
Battlefield 6 conquista subito la vetta della classifica UK, EA Sports FC 26 supera Ghost of Yotei[/ARTICLE]A questi elementi si aggiungono anche alcune inconsistenze rilevate nella narrazione e nella composizione degli eventi della Campagna e la discussione qui potrebbe comprendere degli spoiler, dunque nel caso evitate di leggere. [ARTICLE=337900 pos=m]In particolare, il modo in cui la missione in Egitto viene inserita nella progressione, oltre ad altri momenti del single player, sembrano suggerire quantomeno una compressione dei tempi nella costruzione della modalità single player che potrebbe aver richiesto l'eliminazione di alcuni episodi di raccordo.
Ovviamente si tratta solo di supposizioni, ma attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.