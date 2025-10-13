Battlefield 6 conquista subito la vetta della classifica UK, EA Sports FC 26 supera Ghost of Yotei

Due le novità maggiori di questa settimana, con il lancio di Battlefield 6 che evidentemente ha scosso il panorama britannico (e non solo, probabilmente).

Un lancio di successo

Abbiamo visto che Battlefield 6 ha avuto un ottimo impatto in generale, con un lancio veramente impressionante su Steam e una grande quantità di utenti online che ha portato anche a diversi problemi tecnici.

La questione si riflette sul suo debutto direttamente in prima posizione nella classifica UK, superando l'immancabile EA Sports FC 26 che, nel frattempo, ha mantenuto la seconda posizione ai danni di Ghost of Yotei, che scala in terza posizione dopo essere stato primo al suo lancio nella scorsa settimana.

Rimane stabile Mario Kart World in quarta posizione, mentre è sceso un po' il pacchetto Super Mario Galaxy 1 + Super Mario Galaxy 2, che evidentemente sta perdendo quota dopo l'uscita iniziale.

A seguire l'altra new entry della settimana, ovvero Little Nightmares 3, che debutta in sesta posizione, sopra il solito Minecraft.