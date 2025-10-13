Battlefield 6 conquista subito la vetta della classifica UK, EA Sports FC 26 supera Ghost of Yotei

Da GfK arriva la tradizionale classifica settimanale relativa alle vendite di videogiochi nel Regno Unito, che vede Battlefield 6 debuttare direttamente in prima posizione, superando EA Sports FC 26 che nel frattempo ha superato Ghost of Yotei.
I dati si riferiscono al mercato fisico del Regno Unito, dunque si basano su un campione che sta diventando progressivamente sempre più parziale con l'avanzare delle vendite in digitale, ma risultano comunque indicativi di alcuni andamenti, vediamo dunque la top ten:
- Battlefield 6
- EA Sports FC 26
- Ghost of Yotei
- Mario Kart World
- Super Mario Galaxy 1 + Super Mario Galaxy 2
- Little Nightmares III
- Minecraft
- Donkey Kong Bananza
- Mario Kart 8 Deluxe
- Grand Theft Auto V
Due le novità maggiori di questa settimana, con il lancio di Battlefield 6 che evidentemente ha scosso il panorama britannico (e non solo, probabilmente).
Un lancio di successo
Abbiamo visto che Battlefield 6 ha avuto un ottimo impatto in generale, con un lancio veramente impressionante su Steam e una grande quantità di utenti online che ha portato anche a diversi problemi tecnici.
La questione si riflette sul suo debutto direttamente in prima posizione nella classifica UK, superando l'immancabile EA Sports FC 26 che, nel frattempo, ha mantenuto la seconda posizione ai danni di Ghost of Yotei, che scala in terza posizione dopo essere stato primo al suo lancio nella scorsa settimana.
Rimane stabile Mario Kart World in quarta posizione, mentre è sceso un po' il pacchetto Super Mario Galaxy 1 + Super Mario Galaxy 2, che evidentemente sta perdendo quota dopo l'uscita iniziale.
A seguire l'altra new entry della settimana, ovvero Little Nightmares 3, che debutta in sesta posizione, sopra il solito Minecraft.