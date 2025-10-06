Ghost of Yotei si conferma in vetta alla classifica UK, bene anche Super Mario Galaxy e Final Fantasy Tactics

Come ogni lunedì, è stata pubblicata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Come anticipato dal giornalista Christopher Dring, Ghost of Yotei ha conquistato la prima posizione con numeri di vendita molto elevati, superando persino EA Sports FC 26, pur restando al di sotto dei risultati ottenuti a suo tempo da Ghost of Tsushima.

Sul terzo gradino del podio troviamo il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Considerando che si tratta di riedizioni di titoli usciti oltre quindici anni fa, e che le versioni singole sono disponibili solo in digitale, il fatto che siano riusciti a insidiare il colosso calcistico di EA non era affatto scontato.