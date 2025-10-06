0

Ghost of Yotei si conferma in vetta alla classifica UK, bene anche Super Mario Galaxy e Final Fantasy Tactics

Ghost of Yotei ha conquistato la prima posizione della classifica inglese, superando la concorrenza di EA Sports FC 26 e Super Mario Galaxy.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/10/2025
Atsu, la protagonista di Ghost of Yotei
Come ogni lunedì, è stata pubblicata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Come anticipato dal giornalista Christopher Dring, Ghost of Yotei ha conquistato la prima posizione con numeri di vendita molto elevati, superando persino EA Sports FC 26, pur restando al di sotto dei risultati ottenuti a suo tempo da Ghost of Tsushima.

Sul terzo gradino del podio troviamo il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Considerando che si tratta di riedizioni di titoli usciti oltre quindici anni fa, e che le versioni singole sono disponibili solo in digitale, il fatto che siano riusciti a insidiare il colosso calcistico di EA non era affatto scontato.

Ottimo piazzamento per Final Fantasy Tactics, meno per Digimon Story: Time Stranger

Tra le new entry della classifica troviamo anche Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, che si piazza al quinto posto, subito dietro Mario Kart World, confermando un ottimo debutto. Meno brillante invece l'accoglienza riservata a Digimon Story: Time Stranger, che si ferma alla quattordicesima posizione. Un risultato decisamente più tiepido rispetto al successo registrato su Steam, dove il titolo ha ottenuto numeri di affluenza molto più alti.

  1. Ghost of Yotei
  2. EA Sports FC 26
  3. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  4. Mario Kart World
  5. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  6. Silent Hill f
  7. Donkey Kong Bananza
  8. Minecraft
  9. The Sims 4: Adventure Awaits
  10. NBA 2K26
  11. GTA 5
  12. Sonic Racing: CrossWorlds
  13. Split Fiction
  14. Digimon Story: Time Stranger
  15. Borderlands 4
  16. Mario Kart 8 Deluxe
  17. EA Sports FC 25
  18. Super Mario Party Jamboree
  19. Mafia: The Old Country
  20. Animal Crossing: New Horizons
