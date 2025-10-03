Digimon Story: Time Stranger parte alla grande su Steam, superati i 50.000 giocatori contemporanei

Per la precisione, nel momento in cui scriviamo si è toccata quota 57.428 utenti attivi . È lecito aspettarsi un'ulteriore impennata nei prossimi giorni, complice l'arrivo del weekend e il potenziale passaparola positivo. A conferma dell'ottimo riscontro iniziale, il gioco vanta l'81% di recensioni positive su Steam, su oltre 600 valutazioni degli utenti.

Il miglior debutto per il franchise Digimon su Steam

Si tratta del miglior lancio mai registrato per un titolo Digimon sulla piattaforma Valve. Gli altri capitoli non si sono nemmeno avvicinati: Digimon Story Cybersleuth Complete Edition ha raggiunto al massimo 3.429 giocatori simultanei, Digimon World: Next Order si è fermato a 1.685, mentre Digimon Survive ha toccato un picco di 6.179 utenti. Va precisato che, Survive a parte, gli altri titoli sono arrivati su Steam con anni di ritardo rispetto alle versioni console, ma il divario resta comunque notevole.

I numeri di Time Stranger risultano ottimi anche se confrontati con altri JRPG recenti di franchise blasonati. Per fare qualche esempio, il gioco ha già superato il picco massimo di Final Fantasy 7 Rebirth (40.564 utenti), Dragon Quest 3 HD-2D Remake (45.357), Persona 3 Reload (45.002) e Final Fantasy 16 (27.508). Nella categoria dei "creature collector", è secondo solo all'inarrivabile Palworld, che ha superato i 2 milioni di utenti contemporanei.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, Bandai Namco ha tutte le ragioni per festeggiare l'accoglienza trionfale di Digimon Story: Time Stranger su Steam. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi, anche su PS5 e Xbox Series X|S.