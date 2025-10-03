Google tra monopolio e supporto: l’impatto dell’IA sui siti web e l'importanza degli strumenti pubblicitari

La CEO di WikiHow, Elizabeth Douglas, ha spiegato in maniera approfondita l'impatto che l'IA sta avendo sui siti web . Definita in tribunale come una sorta di "apocalisse IA", la minaccia di Google è ormai sotto i riflettori da diverso tempo. I nuovi strumenti di intelligenza artificiale hanno reso la navigazione più semplice e immediata; sempre più utenti si affidano esclusivamente alle risposte generate dall'IA, evitando qualsiasi tipo di ricerca manuale o qualsiasi approfondimento. Ciò significa che sempre meno persone cliccano sui siti web e, di conseguenza, sugli annunci presenti in quelle pagine. Elizabeth Douglas ha infatti posto l'attenzione sui ricavi pubblicitari e sull'importanza degli strumenti di Google , quest'ultimi fondamentali per la monetizzazione. Vediamo meglio i dettagli.

Minaccia e salvezza: l’importanza degli strumenti pubblicitari di Google

Douglas ha descritto in tribunale la situazione attuale dei siti web, quasi completamente offuscati dall'IA (chatbot, AI Overviews e altri strumenti di Google). Come vi abbiamo accennato, sempre più utenti mostrano una certa "pigrizia" nell'approfondire determinati argomenti, dato che l'IA offre risposte immediate e semplici. Quest'azione danneggia ovviamente i siti web, che generano entrate con gli annunci. Nonostante le difficoltà, Douglas crede che gli strumenti pubblicitari di Google siano cruciali per la sua attività, e sono "la parte più stabile del suo business, in questo momento".

Google

WikiHow ha stipulato un accordo di licenza dei contenuti con Google, per integrare i ricavi derivanti dagli annunci. Questo accordo contribuisce al 10-15% delle entrate del sito, ma non impedisce a Big G di utilizzare WikiHow per addestrare l'IA. Tuttavia, considerando che i regolatori governativi hanno intenzione di smantellare il business pubblicitario di Google, Dougles teme che le conseguenze possano essere irreversibili. Questo perché la cessione forzata di uno o di entrambi gli strumenti pubblicitari per gli editori potrebbe compromettere l'unica fonte stabile di entrate.