MSI MPG 322URX QD-OLED, la recensione del monitor da gaming 4K 240Hz definitivo

L'MSI MPG 322URX QD-OLED è un monitor gaming di fascia alta progettato per offrire un'esperienza visiva e di gioco eccezionali. Questo modello si posiziona come una scelta premium, affiancando e superando, in alcuni aspetti, il suo popolare predecessore, l'MSI MPG 321URX QD-OLED. Con un pannello da 32 pollici di tipo QD-OLED, una risoluzione nativa 4K (3840 x 2160) e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, questo monitor è infatti orientato ai giocatori più esigenti e ai professionisti che richiedono prestazioni di alto livello. Ma come si comporta nell'uso quotidiano? E vale davvero il suo prezzo di vendita?

Caratteristiche tecniche del monitor MSI MPG 322URX QD-OLED

L'MSI MPG 322URX QD-OLED è a tutti gli effetti, dicevamo, il successore dell'MSI MPG 321URX QD-OLED, una soluzione più economica ma priva del supporto G-SYNC certificato e della banda UHBR20. Abbiamo quindi un monitor da 32 pollici con pannello QD-OLED e risoluzione nativa 4K (3840 × 2160) in formato 16:9. La frequenza di aggiornamento a 240 Hz è inoltre disponibile con profondità colore a 10 bit sia tramite DisplayPort sia via HDMI.

Il monitor MSI MPG 322URX QD-OLED visto nella sua interezza

La connettività rappresenta infatti un aspetto distintivo del nuovo schermo MSI: lo standard DisplayPort 2.1 con larghezza di banda UHBR20 (80 Gbps) permette di raggiungere i 240 Hz senza ricorrere alla compressione del flusso (DSC). Tramite HDMI invece, per ottenere la stessa frequenza è necessario l'uso di DSC. Sono presenti due porte HDMI 2.1, ciascuna con larghezza di banda pari a 48 Gbps (FRL 12x4). Il monitor supporta la tecnologia Variable Refresh Rate (VRR), con compatibilità certificata FreeSync e G-SYNC. L'intervallo operativo del VRR va da 48 Hz fino a 240 Hz su ingressi DisplayPort e HDMI.

Per quanto riguarda la luminosità e l'HDR, il modello dispone della certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 e supporta il formato HDR10, ma non il Dolby Vision. L'impostazione "DisplayHDR Peak 1000" consente di raggiungere picchi dichiarati fino a 1000 nit, mentre nella pratica la luminosità in contenuti reali rimane sotto le 400 cd/m². Il contrasto nativo è virtualmente infinito, caratteristica tipica della tecnologia QD-OLED.

Gli ingressi del monitor MSI MPG 322URX QD-OLED

La dotazione di connettività aggiuntiva comprende un KVM Switch, utile per gestire più dispositivi con la stessa tastiera e mouse, e una porta USB-C con supporto DisplayPort Alt Mode e ricarica fino a 98 W (con valore misurato che si ferma intorno a 90 W). Sono presenti anche due porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Il prezzo di listino al lancio è fissato a 1.500 €. Una fascia dove l'MSI MPG 322URX QD-OLED compete con altri monitor che abbiamo già recensito, come l'ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM e il GIGABYTE AORUS FO32U2P. Il modello GIGABYTE risulta nello specifico più luminoso in SDR, mentre il monitor MSI offre un'erogazione di potenza via USB-C superiore (fino a 98 W nominali). Anche l'ASUS raggiunge una luminosità SDR maggiore, utile in ambienti più illuminati, ma in questo confronto il modello MSI ha il vantaggio di poter gestire i 240 Hz senza ricorrere a compressioni.

Scheda tecnica MSI MPG 322URX QD-OLED