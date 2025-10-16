Apple potrebbe aumentare il numero di iPhone lanciati sul mercato: per il 2027 ne sono previsti ben sei

Secondo l'analista Park Kang-ho di Daishin Securities, Apple starebbe preparando un'importante trasformazione nella propria strategia di lancio: entro il 2027 l'azienda potrebbe arrivare a presentare fino a sei modelli di iPhone in un solo anno. L'obiettivo sarebbe quello di coprire ogni fascia di prezzo del mercato, dai modelli più accessibili ai dispositivi premium, inclusi i futuri iPhone pieghevoli.
Attualmente, la lineup Apple comprende quattro modelli principali a cui nel 2025 si è aggiunto l'iPhone 16e, una versione più economica che ha portato il totale a cinque dispositivi. Park Kang-ho ritiene che questo trend di espansione continuerà progressivamente nei prossimi anni, fino a raggiungere sei modelli distinti nel 2027.
Apple: perché arriveranno sempre più iPhone in un solo anno?
Il cambiamento sarebbe legato a due fattori chiave: l'introduzione di un iPhone pieghevole e la creazione di nuove varianti "e" pensate per i consumatori più attenti al prezzo. Secondo i rumor riportati da Chosun, il primo iPhone foldable potrebbe debuttare nel 2026, un anno cruciale per Apple.
L'azienda potrebbe persino decidere di non lanciare l'iPhone 18 "base" per lasciare spazio al nuovo dispositivo pieghevole, evitando così una lineup troppo affollata. Nel 2027, invece, la situazione cambierebbe radicalmente: Apple potrebbe introdurre iPhone 18 e iPhone 18e, oltre a quattro modelli di punta, tra cui l'erede del primo iPhone pieghevole. Una previsione condivisa anche da un altro noto analista, Ming-Chi Kuo.
Apple: la strategia dell'azienda di portare più iPhone ha a che fare con la concorrenza
Secondo Park, la scelta di Apple di ampliare la propria gamma nasce dalla volontà di contrastare la concorrenza Android, sempre più diversificata e aggressiva, e incrementare i volumi di vendita annuali. Offrendo dispositivi che spaziano dal segmento entry-level al lusso assoluto, Cupertino potrebbe espandere la sua base utenti senza compromettere la qualità e l'esclusività del marchio.
L'analista sottolinea inoltre che Apple potrà contare sul suo vantaggio competitivo nel campo dell'ecosistema hardware-software e sui nuovi chip proprietari che miglioreranno prestazioni, autonomia e integrazione tra i dispositivi. Tuttavia, con il 2027 ancora lontano, queste previsioni vanno prese con cautela.