Apple potrebbe aumentare il numero di iPhone lanciati sul mercato: per il 2027 ne sono previsti ben sei

Secondo l'analista Park Kang-ho di Daishin Securities, Apple starebbe preparando un'importante trasformazione nella propria strategia di lancio: entro il 2027 l'azienda potrebbe arrivare a presentare fino a sei modelli di iPhone in un solo anno. L'obiettivo sarebbe quello di coprire ogni fascia di prezzo del mercato, dai modelli più accessibili ai dispositivi premium, inclusi i futuri iPhone pieghevoli.

Attualmente, la lineup Apple comprende quattro modelli principali a cui nel 2025 si è aggiunto l'iPhone 16e, una versione più economica che ha portato il totale a cinque dispositivi. Park Kang-ho ritiene che questo trend di espansione continuerà progressivamente nei prossimi anni, fino a raggiungere sei modelli distinti nel 2027.