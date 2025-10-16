1

Devil May Cry 5 Special Edition è in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo Devil May Cry 5 Special Edition. Ecco quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/10/2025
Su AliExpress è disponibile Devil May Cry 5 Special Edition per PS5 (versione Regno Unito) a 18,63 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.

In questo caso il prodotto è venduto da Prezzo Bomba in Italia, con la consegna prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti di Devil May Cry 5 Special Edition

Si tratta di una versione rivista e corretta del gioco originale, pensata per sfruttare pienamente le caratteristiche delle nuove console. Sono infatti include diverse modalità grafiche, tra cui:

  • 4K a 30 frame al secondo con ray tracing
  • 1080p a 60 frame al secondo con ray tracing
  • Modalità 120 frame al secondo

Inoltre, è incluso il DLC con Vergil, ovvero un nuovo personaggio giocabile. Aspettatevi combattimenti adrenalinici e un'esperienza unica nel suo genere che saprà intrattenervi senza troppi problemi. Se volete saperne di più, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con ogni dettaglio al riguardo. Ricordiamo che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

