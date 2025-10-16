0

Il trailer di lancio di Leggende Pokémon: Z-A ci ricorda che ora è disponibile su Nintendo Switch e Switch 2

Leggende Pokémon: Z-A è finalmente disponibile nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Vediamo il trailer di lancio.

16/10/2025
Da oggi Leggende Pokémon: Z-A è disponibile nei negozi fisici e sull'eShop in esclusive per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Ce lo ricorda anche Nintendo che ha pubblicato poco fa il trailer di lancio che trovate qui sotto.

Il filmato offre una veloce panoramica sulla nuova avventura ambientata a Luminopoli, una metropoli dove umani e Pokémon vivono in armonia e che fa da sfondo alla Royale Z-A, un'accesa competizione tra Allenatori.

Combattimenti in tempo reale in ambientazioni urbane

Leggende Pokémon: Z-A riprende alcune delle caratteristiche chiave del capitolo precedente, Arceus, ancora una volta distanziandosi ancora una volta dalla formula tradizionale della serie. La cattura dei Pokémon non è vincolata ai combattimenti: il giocatore può lanciare Poké Ball in qualsiasi momento, muovendosi liberamente nell'ambiente, cercando magari di cogliere di sorpresa il bersaglio.

Con questo nuovo capitolo, inoltre Game Freak spinge ulteriormente sull'innovazione, introducendo un sistema di combattimento in tempo reale, dove i classici turni lasciano spazio a battaglie dinamiche, dove sia il giocatore che i Pokémon possono muoversi liberamente sul campo. Il risultato è un gameplay più fluido e, potenzialmente, più profondo dal punto di vista strategico.

