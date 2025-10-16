Il trailer di lancio di Leggende Pokémon: Z-A ci ricorda che ora è disponibile su Nintendo Switch e Switch 2

Da oggi Leggende Pokémon: Z-A è disponibile nei negozi fisici e sull'eShop in esclusive per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Ce lo ricorda anche Nintendo che ha pubblicato poco fa il trailer di lancio che trovate qui sotto.

Il filmato offre una veloce panoramica sulla nuova avventura ambientata a Luminopoli, una metropoli dove umani e Pokémon vivono in armonia e che fa da sfondo alla Royale Z-A, un'accesa competizione tra Allenatori.