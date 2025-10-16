Where Winds Meet mostra il mondo aperto con un trailer pieno d'azione

Il trailer e i dettagli su Where Winds Meet

Ricordiamo che Where Winds Meet è un gioco d'azione in terza persona, a mondo aperto come già detto, che si costruisce attorno alle arti marziali. Noi siamo un giovane maestro di spada che ha scoperto la verità sulla sua vera identità e si ritrova coinvolto nelle lotte di potere e nei drammi politici del periodo delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni cinesi.

La storia ci darà quindi una perfetta motivazione per esplorare vari luoghi, da quelli più naturali a zone brulicanti di persone. Potremo esplorare questi luoghi con abilità in stile parkour oltre che usare i viaggi rapidi per spostarci rapidamente da un punto all'altro nell'ampia mappa.

In termini di combattimento, Where Winds Meet segue gli stili wuxia e il personaggio avrà a disposizione molte armi, come classiche spade e lance ma anche ventagli e ombrelli. Ci saranno poi armi dalla distanza come gli archi e arti marziali magiche che permettono di attivare abilità uniche.

Secondo gli sviluppatori, Where Winds Meet proporrà oltre 150 ore di gioco, anche in cooperativa per un massimo di 4 giocatori senza soluzioni di continuità. In totale pare che ci saranno 20 diverse regioni da esplorare.