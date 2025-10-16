3

Where Winds Meet mostra il mondo aperto con un trailer pieno d'azione

Il nuovo video ufficiale di Where Winds Meet ci porta in giro per il suo ampio mondo, che sarà diviso in 20 regioni e ci proporrà 150 ore di gioco.

16/10/2025
L'intrigante gioco d'azione cinese Where Winds Meet torna a mostrarsi grazie a un nuovo trailer focalizzato sul mondo aperto pubblicato da IGN USA. I giocatori potranno esplorare la Cina del decimo secolo e questo nuovo video permette di farsi un'idea degli ambienti di gioco.

Vediamo il filmato che ci porta in ampie foreste, mercati affollati e bellissimi palazzi.

Il trailer e i dettagli su Where Winds Meet

Ricordiamo che Where Winds Meet è un gioco d'azione in terza persona, a mondo aperto come già detto, che si costruisce attorno alle arti marziali. Noi siamo un giovane maestro di spada che ha scoperto la verità sulla sua vera identità e si ritrova coinvolto nelle lotte di potere e nei drammi politici del periodo delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni cinesi.

La storia ci darà quindi una perfetta motivazione per esplorare vari luoghi, da quelli più naturali a zone brulicanti di persone. Potremo esplorare questi luoghi con abilità in stile parkour oltre che usare i viaggi rapidi per spostarci rapidamente da un punto all'altro nell'ampia mappa.

In termini di combattimento, Where Winds Meet segue gli stili wuxia e il personaggio avrà a disposizione molte armi, come classiche spade e lance ma anche ventagli e ombrelli. Ci saranno poi armi dalla distanza come gli archi e arti marziali magiche che permettono di attivare abilità uniche.

Secondo gli sviluppatori, Where Winds Meet proporrà oltre 150 ore di gioco, anche in cooperativa per un massimo di 4 giocatori senza soluzioni di continuità. In totale pare che ci saranno 20 diverse regioni da esplorare.

