L'enorme successo di Where Winds Meet stupisce gli sviluppatori

Where Winds Meet , il gioco di ruolo free to play per PC e PS5, si è rivelato un buon successo, con ben 9 milioni di giocatori accumulati in sole due settimane.

Where Winds Meet

In un'intervista con FRVR, il produttore capo di Where Winds Meet, Beralt Lyu, ha espresso la propria sorpresa per l'enorme numero di giocatori che hanno provato Where Winds Meet.

"Speravamo di raggiungere il giusto pubblico, i giocatori che avrebbero amato la libertà e il mistero che abbiamo cercato di creare", ha detto. "Ma 9 milioni di giocatori in due settimane... quel numero ha sinceramente superato tutte le nostre aspettative interne".

"L'atmosfera nello studio è difficile da descrivere a parole", ha affermato. "C'è sicuramente orgoglio ed entusiasmo: vedere anni di duro lavoro premiati da così tante persone è una sensazione unica. Ma ciò che ci colpisce davvero, più di ogni altra cosa, è il senso di responsabilità".

"Quei 9 milioni non sono solo un dato statistico. Rappresentano 9 milioni di viaggi individuali nel nostro mondo. Vedere i giocatori condividere le proprie storie, padroneggiare le arti marziali e immergersi nella tradizione sui social media... è incredibilmente motivante e allo stesso tempo incredibilmente gratificante".

"Per dirla in parole semplici, la sensazione prevalente è di profonda gratitudine e determinazione", ha affermato. "Questa incredibile dimostrazione di fiducia non è l'obiettivo finale, ma il carburante che si fa muovere in avanti. È ciò che ci spinge a continuare a migliorare e ad espandere questo mondo per tutti. Il viaggio è appena iniziato e siamo davvero grati di avere questa fantastica community al nostro fianco".

Ricordiamo che Where Winds Meet sta per arrivare su iOS e Android.