Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione si mostra in un trailer di lancio

Nel trailer possiamo vedere varie caratteristiche dell'espansione e anche delle iniziative lanciate da Game Freak per celebrare l'arrivo del pacchetto, il cui lancio è previsto per domani al prezzo di 29,99€.

Si tratta del nuovo e sostanzioso aggiornamento per il capitolo della serie uscito di recente su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, che porta con sé diversi contenuti inediti , andando ad ampliare ulteriormente la storia, i personaggi e le creature presenti nell'originale.

Game Freak e Nintendo hanno pubblicato un nuovo trailer di lancio per Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione , in occasione dell'arrivo imminente dell'espansione, prevista per domani, mercoledì 10 dicembre.

Tante novità e anche premi gratuiti

Nella nuova espansione di Leggende Pokémon: Z-A torneremo a Luminopoli per risolvere una strana anomalia verificatasi nell'area urbana, che ha generato degli squarci dimensionali in tutta la città.

Per l'occasione, tutti i giocatori possono ricevere un Charizard alfa tramite la funzionalità "Dono Segreto" a partire dalle 14:00 (UTC) di martedì 9 dicembre 2025, usando la password B1G0006.

La particolarità dell'espansione è data anche dal fatto di poter visitare l'interno di una dimensione alternativa attraversando i varchi dimensionali sparsi nella città, con l'aiuto del Pokémon leggendario Hoopa, che ritorna in Leggende Pokémon: Z-A.

Dentro la dimensione alternativa potremo trovare nuovi Pokémon selvatici e nuove sfide, contintuando così a far megaevolvere i nostri Pokémon su Nintendo Switch 2.

Nell'espansione sarà anche possibile far superare ai Pokémon il limite del livello 100 in alcuni casi. Alcune di queste creature particolari sono Golisopod, Corviknight, Annihilape, Aurorus e altri, mentre nel trailer possiamo vedere anche le forme megaevolute di Chimecho e Baxcalibur.