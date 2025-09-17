0

Se non l'hai giocato è tempo di recuperarlo: Devil May Cry 5 è scontatissimo su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente un'ottima promo che fa calare e quasi dimezza il prezzo di Devil May Cry 5 per PlayStation 5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/09/2025
Devil May Cry 5
Devil May Cry 5 Special Edition
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che prevede un'offerta con uno sconto attivo del 46% su Devil May Cry 5 per PS5: il prezzo finale del gioco si attesta sui 21,50€. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso (il gioco viene venduto da un rivenditore di terze parti): Devil May Cry 5 è il quinto capitolo della celebre saga d'azione hack and slash di Capcom, pubblicato l'8 marzo 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. L'anno dopo, nel 2020, è stata rilasciata questa Special Edition per console next gen.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia si colloca cinque anni dopo gli eventi di Devil May Cry 4. Nero, ora protagonista a pieno titolo, ha aperto una propria agenzia di caccia ai demoni, con il supporto della fidanzata Kyrie e della brillante armaiola Nico. La nuova avventura porta i giocatori a confrontarsi con un'ondata di nemici sempre più potenti, in uno scenario gotico e devastato, ricco di azione e colpi di scena.

DMC V
DMC V

La Special Edition include inoltre contenuti extra: Vergil come personaggio giocabile, la Deluxe Edition, la modalità Turbo e la leggendaria modalità Mitico Cavaliere Oscuro, offrendo ai fan nuove sfide e un'azione elegante senza precedenti. Dai un'occhiata anche alla nostra recensione!

#Migliori offerte Amazon Italia
