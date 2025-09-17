KPop Demon Hunters ha un altro film in arrivo con titolo già registrato: sarà un prequel?

KPop Demon Hunters si è rivelato essere un successo impressionante per Netflix, dunque non stupisce che ci sia già un altro film in arrivo, che potrebbe essere un seguito o forse un prequel, considerando che sembra essere un film breve, in base alla registrazione effettuata.

Qualsiasi cosa sia, sembra che il franchise sia destinato ad ampliarsi presto con un nuovo capitolo, che a quanto pare ha già un titolo ufficiale: si tratterebbe di Debut: A KPop Demon Hunters Story, che è stato registrato nelle ore scorse dalla MPA Classification and Rating Administration, una divisione della Motion Picture Association (MPA) che amministra la registrazione dei prodotti cinematografici.

Il film è stato registrato da Sony Pictures Animation, in linea con la produzione del capitolo già visto in precedenza e che in breve è diventato un successo esagerato, come film più visto di sempre su Netflix.