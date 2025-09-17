KPop Demon Hunters ha un altro film in arrivo con titolo già registrato: sarà un prequel?

KPop Demon Hunters si è rivelato essere un successo impressionante per Netflix, dunque non stupisce che ci sia già un altro film in arrivo, che potrebbe essere un seguito o forse un prequel, considerando che sembra essere un film breve, in base alla registrazione effettuata.
Qualsiasi cosa sia, sembra che il franchise sia destinato ad ampliarsi presto con un nuovo capitolo, che a quanto pare ha già un titolo ufficiale: si tratterebbe di Debut: A KPop Demon Hunters Story, che è stato registrato nelle ore scorse dalla MPA Classification and Rating Administration, una divisione della Motion Picture Association (MPA) che amministra la registrazione dei prodotti cinematografici.
Il film è stato registrato da Sony Pictures Animation, in linea con la produzione del capitolo già visto in precedenza e che in breve è diventato un successo esagerato, come film più visto di sempre su Netflix.
Potrebbe essere il racconto delle origini
Con tale biglietto da visita, non c'era dubbio che il titolo sarebbe stato destinato a diventare un franchise, e così è stato: la registrazione sembra proprio indicare l'arrivo di un altro prodotto, che potrebbe essere disponibile a breve.
Il titolo Debut: A KPop Demon Hunters Story e la registrazione come "film breve", o cortometraggio, fa pensare a una sorta di spin-off, ma considerando il riferimento a un "debutto" si potrebbe anche pensare a un possibile prequel.
Potrebbe in effetti trattare le prime esperienze di Rumi, Zoey e Mira nel mondo del Kpop sia in termini di industria musicale che come cacciatrici di demoni, all'interno dello strano mondo fantasy messo in scena nel film.
In tale caso si tratterebbe dunque di una storia precedente, cosa che potrebbe rientrare nelle operazioni standard che vengono effettuate in seguito a un successo notevole come quello di KPop Demon Hunters.
A questo punto attendiamo un annuncio ufficiale da parte di Netflix e Sony, che potrebbe arrivare fra non molto, considerando che la registrazione è già stata effettuata.