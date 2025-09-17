1

KPop Demon Hunters ha un altro film in arrivo con titolo già registrato: sarà un prequel?

Sembra proprio che KPop Demon Hunters sia destinato a diventare un franchise con un altro film in arrivo e già registrato presso gli organi competenti, che potrebbe essere un prequel.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/09/2025
Le protagoniste di Kpop Demon Hunters

KPop Demon Hunters si è rivelato essere un successo impressionante per Netflix, dunque non stupisce che ci sia già un altro film in arrivo, che potrebbe essere un seguito o forse un prequel, considerando che sembra essere un film breve, in base alla registrazione effettuata.

Qualsiasi cosa sia, sembra che il franchise sia destinato ad ampliarsi presto con un nuovo capitolo, che a quanto pare ha già un titolo ufficiale: si tratterebbe di Debut: A KPop Demon Hunters Story, che è stato registrato nelle ore scorse dalla MPA Classification and Rating Administration, una divisione della Motion Picture Association (MPA) che amministra la registrazione dei prodotti cinematografici.

Il film è stato registrato da Sony Pictures Animation, in linea con la produzione del capitolo già visto in precedenza e che in breve è diventato un successo esagerato, come film più visto di sempre su Netflix.

Potrebbe essere il racconto delle origini

Con tale biglietto da visita, non c'era dubbio che il titolo sarebbe stato destinato a diventare un franchise, e così è stato: la registrazione sembra proprio indicare l'arrivo di un altro prodotto, che potrebbe essere disponibile a breve.

Una scena di KPOP Demon Hunters
Una scena di KPOP Demon Hunters

Il titolo Debut: A KPop Demon Hunters Story e la registrazione come "film breve", o cortometraggio, fa pensare a una sorta di spin-off, ma considerando il riferimento a un "debutto" si potrebbe anche pensare a un possibile prequel.

Netflix svela film e serie TV più visti in Italia a inizio settembre: Mercoledì domina ma ci sono altre novità Netflix svela film e serie TV più visti in Italia a inizio settembre: Mercoledì domina ma ci sono altre novità

Potrebbe in effetti trattare le prime esperienze di Rumi, Zoey e Mira nel mondo del Kpop sia in termini di industria musicale che come cacciatrici di demoni, all'interno dello strano mondo fantasy messo in scena nel film.

In tale caso si tratterebbe dunque di una storia precedente, cosa che potrebbe rientrare nelle operazioni standard che vengono effettuate in seguito a un successo notevole come quello di KPop Demon Hunters.

A questo punto attendiamo un annuncio ufficiale da parte di Netflix e Sony, che potrebbe arrivare fra non molto, considerando che la registrazione è già stata effettuata.

#Netflix
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
KPop Demon Hunters ha un altro film in arrivo con titolo già registrato: sarà un prequel?