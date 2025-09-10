Netflix svela film e serie TV più visti in Italia a inizio settembre: Mercoledì domina ma ci sono altre novità

Netflix ha reso disponibili le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia durante i primi sette giorni di settembre. Vediamo quindi le Top 10, iniziando con gli show:
- Mercoledì - Stagione 2
- Uno splendido errore - Stagione 2
- Due tombe - Mini serie
- Hostage - Mini serie
- Uno splendido errore - Stagione 1
- Mercoledì - Stagione 1
- Young Millionaires - Stagione 1
- Bon appétit, maestà - Mini serie
- Pssica: I fiumi del destino - Mini serie
- Untamed - Stagione 1
Come potete vedere, Mercoledì Stagione 2 si prende la prima posizione, anche grazie all'arrivo della seconda metà della stagione, con la prima che arriva alla sua 19esima presenza in Top 10 (non consecutiva, ovviamente). Bene anche il più recente Uno splendido errore che con l'arrivo della Stagione 2 ha spinto in alto la precedente. L'unica novità della settimana è la serie coreana Bon appétit, maestà, una commedia romantica a tema regalità e cucina.
I film più visti su Netflix in Italia a inizio settembre
Per quanto riguarda invece i lungometraggi, a dominare sono:
- Il club dei delitti del giovedì
- KPop Demon Hunters
- MiaMogliePerFinta
- Ogni maledetto fantacalcio
- Fall for me
- Numero sconosciuto: Uno scandalo di cyberbullismo
- Hotel Transylvania 2
- Priest
- Intreccio di destini
- Vorrei dirti che ti amo
La Top 10 dei film più visti include invece più novità, precisamente: Numero sconosciuto Uno scandalo di cyberbullismo, Hotel Transylvania 2, Priest e Vorrei dirti che ti amo. Il successo di KPop Demon Hunters continua per l'undicesima settimana di fila, con una risalita di un paio di posizioni rispetto alla settimana precedente.
