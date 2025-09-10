0

Netflix svela film e serie TV più visti in Italia a inizio settembre: Mercoledì domina ma ci sono altre novità

Netflix ha svelato le Top 10 dei film e delle serie TV che sono stati visualizzati maggiormente in Italia nella prima settimana di settembre: vediamo quali sono i nomi di punta del momento.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/09/2025
Mercoledì Addams che schiocca le dita con Mano sulla spalla

Netflix ha reso disponibili le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia durante i primi sette giorni di settembre. Vediamo quindi le Top 10, iniziando con gli show:

  1. Mercoledì - Stagione 2
  2. Uno splendido errore - Stagione 2
  3. Due tombe - Mini serie
  4. Hostage - Mini serie
  5. Uno splendido errore - Stagione 1
  6. Mercoledì - Stagione 1
  7. Young Millionaires - Stagione 1
  8. Bon appétit, maestà - Mini serie
  9. Pssica: I fiumi del destino - Mini serie
  10. Untamed - Stagione 1

Come potete vedere, Mercoledì Stagione 2 si prende la prima posizione, anche grazie all'arrivo della seconda metà della stagione, con la prima che arriva alla sua 19esima presenza in Top 10 (non consecutiva, ovviamente). Bene anche il più recente Uno splendido errore che con l'arrivo della Stagione 2 ha spinto in alto la precedente. L'unica novità della settimana è la serie coreana Bon appétit, maestà, una commedia romantica a tema regalità e cucina.

I film più visti su Netflix in Italia a inizio settembre

Per quanto riguarda invece i lungometraggi, a dominare sono:

  1. Il club dei delitti del giovedì
  2. KPop Demon Hunters
  3. MiaMogliePerFinta
  4. Ogni maledetto fantacalcio
  5. Fall for me
  6. Numero sconosciuto: Uno scandalo di cyberbullismo
  7. Hotel Transylvania 2
  8. Priest
  9. Intreccio di destini
  10. Vorrei dirti che ti amo
Le locandine dei film più visti su Netflix in Italia a inizio settembre 2025
Le locandine dei film più visti su Netflix in Italia a inizio settembre 2025

La Top 10 dei film più visti include invece più novità, precisamente: Numero sconosciuto Uno scandalo di cyberbullismo, Hotel Transylvania 2, Priest e Vorrei dirti che ti amo. Il successo di KPop Demon Hunters continua per l'undicesima settimana di fila, con una risalita di un paio di posizioni rispetto alla settimana precedente.

Netflix aggiorna la Top 10 dei film più visti di sempre e a dominare c'è una novità molto recente Netflix aggiorna la Top 10 dei film più visti di sempre e a dominare c'è una novità molto recente

Segnaliamo infine gli anime, i film e le serie TV in uscita a settembre su Netflix.

#Classifica #Serie TV #Cinema
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Netflix svela film e serie TV più visti in Italia a inizio settembre: Mercoledì domina ma ci sono altre novità