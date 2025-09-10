Spotify: dopo 8 anni arriva una delle funzioni audio più attese dagli utenti

Gli utenti riceveranno una notifica direttamente nell'app quando la funzione sarà disponibile. Basterà quindi accedere alle impostazioni di qualità dei contenuti e selezionare la modalità lossless. Durante la riproduzione, un indicatore nella barra "Now Playing" e nel menu Connect segnalerà la disponibilità dell'audio senza compressione .

Lo streaming lossless non sarà legato a un abbonamento premium più costoso . Spotify ha scelto di includere la nuova qualità audio nell'attuale piano Premium, senza introdurre formule come "Spotify HiFi" o "Music Pro". L'attivazione avverrà progressivamente in 50 mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, Australia e Italia (non ancora confermata nella prima ondata), entro i prossimi due mesi .

Spotify: i dispositivi compatibili con la nuova funzione audio

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili, inizialmente lo streaming lossless funzionerà con prodotti di marchi come Sony, Bose, Samsung e Sennheiser. L'integrazione con Sonos e Amazon Echo dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane.

Spotify: attivazione audio lossless

Se da un lato l'offerta Spotify non raggiunge le frequenze più elevate garantite dai competitor, dall'altro rappresenta un miglioramento notevole rispetto all'attuale standard. E per la maggior parte degli utenti, la differenza tra 24-bit / 44.1 kHz e 24-bit / 192 kHz sarà difficilmente percepibile senza un impianto di fascia alta. Staremo a vedere, però, quando sarà disponibile per tutti e come verrà accolta dagli abbonati stessi.