La difficoltà di Borderlands 4 scalerà sul personaggio, non sugli altri elementi di gioco

Borderlands 4 uscirà il 12 settembre, quindi fra meno di due giorni dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, ma ancora continuano a essere svelati dettagli interessanti che lo riguardano, come il sistema adottato per scalare la difficoltà , concentrato completamente sul personaggio del giocatore . Sostanzilmente, alzare o abbassare la difficoltà inciderà solo sui valori del personaggio, lasciando inalterato il resto. La scelta è volta a permettere ai giocatori che hanno selezionato dei livelli di difficoltà differenti di giocare comunque in cooperativa.

I livelli di difficoltà

Gearbox pensa che in questo modo Borderlands 4 diventerà più accessibile per molti giocatori, che non saranno esclusi dalle partite cooperative.

Le tre impostazioni di difficoltà offerte sono Facile, Normale e Difficile. Ecco come vengono descritte da Gearbox:

Facile : "Per chi cerca una storia". Danni subiti ridotti, le affinità elementali contano meno.

: "Per chi cerca una storia". Danni subiti ridotti, le affinità elementali contano meno. Normale : "Per chi cerca un'esperienza bilanciata".

: "Per chi cerca un'esperienza bilanciata". Difficile: "Per chi cerca una sfida". Danni subiti aumentati, denaro ottenuto aumentato, qualità del bottino aumentata, le affinità elementali contano di più.

La difficoltà viene selezionata durante la creazione del personaggio e si adatta individualmente quando si gioca in co-op, il che significa che è possibile scegliere di giocare a difficile anche se l'amico di turno vuole vivere il gioco in modalità facile. Ciò significa che la maggior parte dei modificatori di difficoltà di Borderlands 4 riguardano il giocatore e non i nemici. Così, mentre gli attacchi e i punti vita dei nemici non cambieranno, il personaggio scelto subirà più danni per colpo ai livelli di difficoltà più elevati, ma otterrà un bottino migliore.

In realtà c'è anche un quarto livello di difficoltà, che si sblocca dopo aver finito il gioco: Ultimate Vault Hunter Mode. Si tratta di una specie di Nuovo gioco+ in cui i danni subiti saranno altissimi, ma le ricompense saranno eccezionali. Inoltre, questa modalità, essenso a se stante, prevede a sua volta cinque livelli di difficoltà crescenti.