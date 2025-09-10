Il mouse wireless Corsair SCIMITAR ELITE bianco è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Su Amazon è disponibile il mouse wireless Corsair SCIMITAR ELITE SE a 119,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 149,99 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del mouse Corsair SCIMITAR ELITE SE
In questo caso si tratta del mouse wireless nella colorazione bianca. Questo prodotto è dotato di sensore ottico MARKSMAN da 33k DPI, con rilevamento DPI migliorato e tracciamento IPS, per un'esperienza sempre precisa e fluida. Troviamo inoltre 16 pulsanti programmabili, mentre la forma sagomata del mouse offre una presa confortevole, riducendo l'affaticamento del polso.
Con una sola carica la batteria dura fino a 150 ore (tramite 2,4 GHz con RGB disattivato) e si ricarica completamente in soli 90 minuti. Inoltre, è possibile regolare il Key Slider in modo da posizionare i 12 pulsanti in modo perfetto per il vostro pollice.