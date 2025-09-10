0

Il mouse wireless Corsair SCIMITAR ELITE bianco è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse wireless Corsair SCIMITAR ELITE nella colorazione bianca con uno sconto del 20%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/09/2025
Mouse wireless Corsair SCIMITAR ELITE

Su Amazon è disponibile il mouse wireless Corsair SCIMITAR ELITE SE a 119,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 149,99 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del mouse Corsair SCIMITAR ELITE SE

In questo caso si tratta del mouse wireless nella colorazione bianca. Questo prodotto è dotato di sensore ottico MARKSMAN da 33k DPI, con rilevamento DPI migliorato e tracciamento IPS, per un'esperienza sempre precisa e fluida. Troviamo inoltre 16 pulsanti programmabili, mentre la forma sagomata del mouse offre una presa confortevole, riducendo l'affaticamento del polso.

Mouse wireless Corsair SCIMITAR ELITE SE
Mouse wireless Corsair SCIMITAR ELITE SE

Con una sola carica la batteria dura fino a 150 ore (tramite 2,4 GHz con RGB disattivato) e si ricarica completamente in soli 90 minuti. Inoltre, è possibile regolare il Key Slider in modo da posizionare i 12 pulsanti in modo perfetto per il vostro pollice.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il mouse wireless Corsair SCIMITAR ELITE bianco è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico