Valve ha aggiornato Steam introducendo una delle caratteristiche più richieste dagli utenti

Ne ha fatta di strada Steam dal 2003, quando è stato lanciato come client di supporto per i giochi di Valve, diventando con il tempo quasi sinonimo di mercato dei videogiochi PC. E il cammino non è ancora finito, perché la casa di Half-Life continua ad aggiornarlo aggiungendo caratteristiche molto richieste dalla comunità , come le opzioni di ridimensionamento dell'interfaccia utente e dei testi in generale , che aumenta non poco l'accessibilità, rendendo più facile la navigazione per chi ha problemi di vista.

Le novità più attese

Tra le novità dell'aggiornamento spiccano l'aggiunta di una modalità ad alto contrasto, la possibilità di ridurre il movimento e l'aggiunta dei "controlli per il ridimensionamento dell'interfaccia utente". L'interfaccia risulta inoltre modificabile in vari aspetti, per rendere ancora più confortevole l'esperienza.

Le modifiche sono comunque molte di più e riguardano soprattutto correzioni a bug e problemi di ridimensionamento, legati ai testi e ai materiali audio visivi.

Chiaramente Valve non si ferma qui e sta lavorando anche ad altre caratteristiche molto attese, come la possibilità di personalizzare le schede dei giochi nella libreria o modificare l'ordine dell'elenco con parametri personalizzati.

Da notare che i commenti sotto l'annuncio di Valve sono pieni di elogi per aver reso "le cose più leggibili e più facili da navigare", e un thread su Reddit che tratta delle modifiche mostra reazioni simili. Come scrive una persona, "Santo cielo, il ridimensionamento dell'interfaccia utente è una mega vittoria".